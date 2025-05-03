Сериал был снят в Украине еще до полномасштабной войны, но показали его россиянам.

На главном пропагандистском канале РФ показали сериал с участием известных украинских актеров. Режиссером стала предательница Оксана Байрак, которая во время войны сбежала в Санкт-Петербург и продолжает работать на российский кинематограф.

Как сообщает OBOZ.UA, в сериале "3+3" сыграли украинские актрисы Екатерина Тышкевич и Дарья Трегубова. Съемки проходили в Украине еще до полномасштабного вторжения РФ. Обе актрисы были удивлены, что сериал показали по федеральному каналу России.

Тышкевич рассказала в комментарии изданию, что сериал показали несколько месяцев, но не украинцам, а россиянам.

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"Я была очень удивлена, когда об этом узнала. Показ состоялся на Первом канале. Написала Даше Трегубовой, которая тоже играла в этой картине, потому что аж сердце прихватило от возмущения. А Катя отписала, что на это можно посмотреть и с другой стороны, мол, там прекрасно знают о нашей позиции, поэтому это им надо волноваться, что дают в эфир сознательных украинцев", - отметила Тышкевич.

Актриса добавила, что в четырехсерийной картине также сыграли Анна Сагайдачная, Ирина Мельник, Богдан Осадчук, Фрося Мельник и украинские актеры. Сама Байрак тоже имела роль.

Оксана Байрак в России - бегство и деятельность

Оксана Байрак - украинский режиссер, сценарист и телеведущая, известная своими мелодрамами, такими как "Женская интуиция", "Аврора" и "Ничто не случается дважды". Однако после начала полномасштабной войны России против Украины ее имя стало ассоциироваться со скандалом и обвинениями в предательстве.

После начала войны Байрак сначала находилась в Одесской области, но впоследствии переехала в Россию. В 2023 году она начала снимать восьмисерийный сериал "Дождь в конце лета" для российского государственного телеканала "Россия 1". Этот проект транслировался также на онлайн-платформе "Смотрим", принадлежащей медиахолдингу ВГТРК.

Чтобы избежать публичного внимания, Байрак использовала псевдоним "Фрося Касьян" в титрах сериала.

Переезд Байрак в Россию и ее участие в создании контента для российских пропагандистских каналов вызвали возмущение в украинском обществе. Ее обвинили в измене и сотрудничестве со страной-агрессором.

В ответ на критику Байрак заявила, что считает себя патриоткой Украины и что ее действия не противоречат ее любви к родине.

Напомним, ранее Андрей Исаенко призвал гнать Оксану Байрак из Украины. Актер против возвращения режиссера в Одессу. Он считает, что украинцы не должны давать ей возможность спокойно здесь работать, потому что она - предательница.

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