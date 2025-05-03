Судя по слухам, компания Apple хочет заметно прокачать iPhone 17 Pro по сравнению с iPhone 16 Pro.

Портал MacRumors со ссылкой на инсайдерские данные раскрыл характеристики камер семейства iPhone 17. Вдобавок источник продемонстрировал качественные рендеры предстоящих смартфонов.

Главное новшество – совершенно новая фронтальная камера на 24 Мп во всех четырех моделях. Это в два раза больше, чем у 16-го поколения. Хотя в Apple любят повторять, что качество камеры не всегда зависит от количества мегапикселей, такой заметный апгрейд все же должен улучшить селфи.

В свою очередь модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат три 48-мегапиксельные камеры – впервые в истории Apple. Это расширит возможности кадрирования без потери качества и откроет путь к съемке в разрешении 8K (по сравнению с 4K в iPhone 16 Pro) и поддержке двойной записи видео, что будет особенно полезно для блогеров и активных пользователей соцсетей.

Видео дня

Еще ходят слухи, что Apple впервые внедрит механическую диафрагму в Pro-модели, что позволит пользователю вручную регулировать освещенность кадра и глубину резкости.

Помимо этого, задние камеры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air (придет на смену Plus-версии) получат новый горизонтальный дизайн вместо привычного квадратного блока – теперь модули будут расположены в виде полосы, похожей на Google Pixel.

А вот стандартный iPhone 17, если сообщения верны, почти никак не изменится: те же две камеры сзади, знакомое вертикальное расположение и без новой горизонтальной панели. Тем не менее, обновленную селфи-камеру на 24 Мп он тоже получит.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, а уже в июне Apple представит следующую версию iOS. По информации Bloomberg, iOS 19 станет "самым масштабным обновлением за десятилетие". Обещают новый интерфейс, вдохновленный visionOS.

С начала 2025 года Apple представила уже немало новинок: бюджетный телефон iPhone 16e, MacBook Air M4 и парочку iPad. В ближайшее время может выйти AirTag 2 и центр управления умным домом на манер Amazon Echo Hub.

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