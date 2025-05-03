Главный герой шоу "Холостяк" отметил, что встретился со звездой в США.

Главный герой романтического проекта "Холостяк-13" Александр "Терен" Будько рассказал о личной встрече с известной американской актрисой Сарой Джессикой Паркер. Ветеран войны поделился, когда именно состоялась эта встреча и о чем они общались со звездой Голливуда.

Как известно, еще до участия в "Холостяке" общественный деятель снялся в картине "Front Row" ("Первый ряд"), продюсером которого выступила Сара Джессика Паркер. Он рассказал в интервью на YouTube-канале "Прямая красная", что получил возможность пообщаться со звездой культового фильма "Секс и город" во время премьеры картины, которая проходила в Нью-Йорке, США.

По его словам, во время встречи с артисткой он не терял сознание, потому что увидел знаменитость мирового масштаба. Но "Терен" не скрывает, что был рад поговорить с актрисой. Мужчина отметил, что она хороший и отзывчивый человек. Кроме того, он указал, что американка поддерживает Украину.

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"Виделись с ней (Сарой Джессикой Паркер - УНИАН) в Нью-Йорке на премьере фильма. У меня нет идолопоклонства к людям. Мы нормально пообщались, не было такого, что я терял сознание. Она хороший человек на самом деле, без каких-то вопросов. Поддерживает Украину, мы и о книге моей общались, она такая отзывчивая", - поделился главный герой "Холостяка".

Как известно, премьера ленты "Front Row" состоялась в рамках 15-го ежегодного кинофестиваля DOC NYC в Village East by Angelika. Это документальный фильм, который рассказывает о балерине Алексис. Ей приходится уехать за границу, чтобы спастись от войны. После эмиграции она встречается с военным Александром, который потерял обе конечности на фронте. Она учит его танцевать и постепенно между ними завязывается дружба.

К слову, еще в 2023 году Будько признался, что изучает балет в Украине и это занятие ему очень нравится. Его учителем стал премьер балета Национальной оперы Украины Алексей Тютюнник.

Напомним, ранее финалистка "Холостяка" вступилась за "Терена", которого критикуют после участия в шоу. Анастасия Юзьвак отметила, что главного героя 13 сезона проекта неоправданно называют "ред флегом". Она убеждена, что все обвинения в его сторону - гиперболизированы.

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