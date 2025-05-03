Украине передавали артустановки как в боеготовом состоянии так и для использования в качестве доноров для ремонта.

Великобритания передала Украине все самоходные артиллерийские установки (САУ) AS-90, завершив таким образом их использование в составе собственной армии. Об этом сообщает издание Army Technology.

Согласно документу британского Министерства обороны, по состоянию на 2023 год у армии на вооружении было 57 единиц AS-90, а в феврале 2024 года это количество сократилось до 39 систем из-за их передачи Украине.

Уже в сентябре 2024 года правительство Соединенного королевства объявило о планах поставить больше самоходных артиллерийских установок AS-90, чем сообщалось ранее.

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После этого сообщения в декабре 2024 года артиллерийские системы AS-90 поступили на вооружение 58-й отдельной мотопехотной бригады, а в первом квартале этого года - на вооружение 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 151-й механизированной бригады ВСУ.

Надо заметить, что, согласно официально подтвержденным передачам, правительство Великобритании на сегодня передало примерно 68 артиллерийских систем AS-90 тремя траншами - один в 2023 году, а также в апреле и сентябре 2024 года.

Так, согласно объявленной передаче, в апреле 2024 года было передано дополнительное количество САУ, что увеличило общее количество до 50 единиц - в дополнение к 32, переданным в 2023 году. А в сентябре 2024 года было объявлено о передаче еще 16 систем, что в итоге составляет подтвержденную передачу 34 САУ с февраля 2024 года.

Несмотря на количество, передача артиллерийских систем происходит как в боеготовом состоянии, так и для использования в качестве доноров для ремонта наиболее пригодных к эксплуатации единиц.

Помощь Великобритании

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко раскрыл преимущества мощных гаубиц для Украины. В частности он отметил, что дальность поражения целей САУ AS-90 составляет 30-40 км в зависимости от боеприпаса.

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