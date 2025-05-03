В марте Трамп пытался уничтожить сеть американского вещания на иностранную аудиторию.

Американская правительственная служба новостей "Голос Америки", которая работает на зарубежную аудиторию, возобновит работу после того, как Белый дом потерпел неудачу в попытках ее закрыть. Об этом сообщает The Washington Post.

Вещатель был фактически закрыт несколько недель назад после того, как в марте администрация Трампа издала указ о ликвидации Агентства США по вопросам глобальных медиа (USAGM). Эта структура в частности контролирует "Голос Америки" и выделяет финансирование другим некоммерческим медиа, таким как "Радио Свободная Европа" / "Радио Свобода", "Радио Свободная Азия" и "Сети вещания Ближнего Востока".

Указанные медиа сразу попытались обжаловать в суде решение Белого дома. Окружной судья США Ройс Ламберт тогда же выдал предварительный судебный запрет на выполнение решения Трампа о закрытии этих медиа, назвав указ произвольным и превышающим полномочия президента.

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И вот на этой неделе коллегия федерального апелляционного суда в Вашингтоне, в состав которой входили два судьи, ранее назначенные самим же Трампом, согласилась с мнением судьи Ламберта. Она поддержала приказ о возобновлении работы "Голоса Америки" на время рассмотрения судебной апелляции.

В пятницу прокуратура США направила электронное письмо адвокату, представляющему сотрудников "Голоса Америки". В этом письме подтверждается, что некоторые сотрудники "Голоса Америки" и другие сотрудники USAGM снова имеют доступ к своим правительственным учетным записям.

Ожидается, что персонал начнет возвращаться на работу уже на следующей неделе. Тогда же должно возобновиться и вещание.

Украинский журналист "Голоса Америки" Остап Яриш подтвердил эту информацию в своем Фейсбуке. Он также привел цитату из электронного письма, которое получил:

"В ближайшие дни вы получите указания о следующих шагах по модернизации агентства и выполнения миссии ... Мы с нетерпением ждем сотрудничества со всеми вами".

Сам Яриш отмечает, что пока не совсем понятно, что это будет означать на практике.

"Думаю, будем иметь больше информации в следующие несколько дней", - отметил он.

Как администрация Трампа боролась с государственными расходами

Как писал УНИАН, после возвращения в Белый дом в 2025 году Дональд Трамп определил своим главным приоритетом сокращение государственных расходов, для чего был даже создан специальный департамент под фактическим руководством Илона Маска. Деятельность департамента сразу вызвала много скандалов, в частности подозрения, что по крайней мере некоторые члены департамента работают не столько на правительство США, сколько на Россию.

Однако не только департамент Маска делал странные вещи. Так Государственный департамент (МИД) США решил закрыть свое структурное подразделение, которое боролось с распространением российской и китайской пропаганды и дезинформации в американском информационном пространстве. Закрытие такого важного ведомства сэкономило США "аж" 50 миллионов долларов в год.

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