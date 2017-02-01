Россия установила на границе с Беларусью пограничную зону

Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, передает Росбалт.

Региональным пограничным управлениям предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону".

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Приказ вступает в силу с 7 февраля 2017 года.

Решение принято для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".

Ранее в Смоленской области пограничная зона отсутствувала, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией.