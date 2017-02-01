Россия установила на границе с Беларусью пограничную зону
18:38, 01 февраля 2017Мир
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Глава ФСБ России Александр Бортников приказал ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы.
ФСБ введет режим пограничной зоны на границе с Белоруссией / autotraveler.ru
Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, передает Росбалт.
Региональным пограничным управлениям предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону".
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Приказ вступает в силу с 7 февраля 2017 года.
Решение принято для "создания необходимых условий охраны государственной границы РФ".
Ранее в Смоленской области пограничная зона отсутствувала, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией.
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