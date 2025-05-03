Холодать начнет с понедельника-вторника.

В воскресенье в Украине будет очень тепло, однако впечатление немного испортит порывистый ветер, а также в некоторых регионах - дожди. Таким прогнозом погоды поделилась в Telegram известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, максимальная температура воздуха в Украине будет достигать +20...+25 градусов, местами поднимется до +25...+27 градусов.

При этом порывистый ветер юго-западного направления будет местами достигать 15-20 метров в секунду.

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Кроме того, ожидаются дожди и грозы в западных областях, а также на севере, в Винницкой и Черкасской областях.

В Киеве завтра также ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, порывистый.

"В течение дня будет очень тепло, до +26 градусов. Похолодает с понедельника-вторника. На юге и востоке еще удержится теплая погода", - прогнозирует синоптик.

Погода на май

Как рассказали в Украинском гидрометцентре, погода в мае будет теплее, чем обычно. Средняя за месяц температура ожидается на уровне +15°...+19°, что на 1,5-2 градуса выше климатической нормы.

При этом осадков в мае ожидается, как обычно.

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