Самые дорогие истребители в мире: сколько стоит час полета этих 'птичек'

Высокие затраты объясняются стелс-технологиями, двойными двигателями, сложными датчиками и обслуживанием.

Современные истребители - это не только передовые технологии и боевые возможности, но и огромные расходы на их содержание. По данным военных аналитиков, стоимость часа полета отдельных моделей достигает десятков тысяч долларов, пишет Wionews.

F-22 Raptor - самый дорогой в мире

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor от Lockheed Martin возглавляет список - его час в небе обходится примерно в 85 325 долларов США. Это объясняется сложным обслуживанием малозаметного покрытия, двумя мощными двигателями и высоким потреблением топлива.

Eurofighter Typhoon - до 65 тысяч долларов

Европейский Eurofighter Typhoon стоит около 60 000 долларов за час полета, хотя некоторые источники указывают и на 65 тысяч. Высокие расходы связаны с авионикой и требованиями к техническому обслуживанию.

F-35 Lightning II - самый дорогой проект в истории

Средняя стоимость полета F-35 Lightning II колеблется от 25 000 до 42 000 долларов в зависимости от версии. Этот самолет имеет передовые стелс-технологии и сложные системы датчиков, а также требует регулярных обновлений программного обеспечения. По прогнозам, расходы на его разработку и закупку до 2037 года составят около 12,6 миллиарда долларов в год.

F-15EX Eagle II - баланс модернизации и расходов

Американский F-15EX Eagle II стоит около 29 000 долларов за час полета. Он сочетает в себе увеличенный ресурс службы (до 20 000 часов) и новейшие системы радиоэлектронной борьбы.

Dassault Rafale - "доступная" эффективность

Французский Dassault Rafale имеет стоимость от 16 500 до 20 000 долларов в час. Он отличается маневренностью и менее затратным техническим обслуживанием по сравнению со стелс-истребителями.

Специалисты объясняют, что на высокую стоимость влияют стелс-покрытие, двойные двигатели, датчики, сложное техническое обслуживание, потребление топлива и зарплаты высококвалифицированных техников.

Несмотря на заоблачные цены, страны мира продолжают инвестировать в эти самолеты ради технологического преимущества и боеспособности в современных войнах.

