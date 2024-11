Удар по Днепру: СМИ раскрыли, сколько межконтинентальных баллистических ракет имеет Россия

Аналитики оценили количественно баллистический арсенал РФ, опираясь на несколько источников.

В ночь на 21 ноября РФ запустила по Днепру РС-26 "Рубеж" или другую МБР без последствий для Украины. Эта атака - первое в истории боевое применение вооружения класса "межконтинентальная баллистическая ракета". И это вполне могло быть репетицией нанесения ядерного удара, пишет Defence Express.

На фоне новостей об этом ударе возникает вопрос о том, сколько межконтинентальных баллистических ракет в своем распоряжении может иметь Россия.

Аналитики издания опираются на агрегированные данные сразу из трех источников - The Military Balance 2024, справочник Bulletin of the Atomic Scientists по ядерному арсеналу РФ и сборник SIPRI Yearbook 2024, World nuclear forces 2023.

Видео дня

Во всех трех случаях данные приводятся по состоянию на начало 2024 года, поэтому логично, что в этих подсчетах отсутствуют данные по возможному наличию РС-26 "Рубеж" в распоряжении рашистов.

На начало текущего года Россия располагала в целом 521 межконтинентальной баллистической ракетой наземного и морского базирования, при этом для накопления такого арсенала понадобилось более двух десятков лет.

Российские РВСН на начало этого года имели в своем распоряжении:

34 МБР типа РС-20 "Воевода" (развертывание стартовало еще в 1988 году);

60 МБР типа РС-12М "Тополь-М" (развертывание стартовало в 1997 году);

18 МБР РС-12М1 "Тополь-М" (развертывание стартовало в 2006 году);

180 МБР РС-24 "Ярс" в шахтном варианте (развертывание стартовало в 2010 году);

24 такие ракеты в мобильном варианте (с 2014 года);

неизвестное количество МБР "Сармат";

около восьми ракет "Авангард".

Если говорить о морской составляющей, то Россия имеет 192 баллистические ракеты для размещения на 12 атомных подводных крейсерах.

Из них 112 единиц - это РСМ-56 (или Р-30) "Булава", развертывание которой стартовало в 2012 году, и 80 единиц - это РСМ-54 "Синева", развертывание которой стартовало в 2007 году.

Удар по Днепру - Россия запустила межконтинентальную ракету

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, город атаковали еще восемь ракет другого типа.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью. Информации о погибших и пострадавших нет.

Россия запустила эту ракету с полигона Капустин Яр Астраханской области. Полигон был создан в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет.

Врио начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на удар российской межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

"Обо всем, что летело (в том числе из Капустиного Яра) куда летело, что удалось и что не удалось сбить - написано на официальных страницах Воздушных Сил. Больше информации или каких-то деталей от ВС по утренней ракетной атаке пока не предвидится. Прошу отнестись с пониманием", - написал Игнат.

Вас также могут заинтересовать новости: