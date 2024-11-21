Но "важно", чтобы Украина и ее западные союзники "не отступили", сказал эксперт. Если Запад и Киев отступят, Россия повторит такие атаки.

Россия "пытается послать сигнал" Западу с помощью удара межконтинентальных баллистических ракет по Днепру. Такое мнение высказал старший аналитик Australian Институт стратегической политики в комментарии CNN.

Хотя межконтинентальная баллистическая ракета может быть использована для доставки ядерной боеголовки, атака на Днепропетровскую область Украины утром в четверг не была ядерной.

"Очевидно то, что россияне сняли ядерные боеголовки с ракеты и запустили ее либо как инертную ракету без ничего на ней, либо, возможно, с какой-то обычной боеголовкой", - сказал Дэвис.

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Но использование мощного дальнобойного оружия, возможно, имело целью послать сигнал Западу, после того, как на этой неделе Украина впервые запустила американские ATACMS и британско-французские ракеты Storm Shadow вглубь России.

"Они пытаются послать сообщение. Они пытаются массово сказать Западу: "Смотрите, использование этих ракет Storm Shadow и ATACMS, возможно, бросает вызов критическим интересам России". И поэтому они пытаются запугать нас, чтобы мы отступили", - сказал Дэвис.

Но "важно", чтобы Украина и ее западные союзники "не отступили", сказал он. Если Запад и Киев отступят, Россия повторит такие атаки.

Удар по Днепру - Россия запустила межконтинентальную ракету

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, город атаковали еще восемь ракет другого типа.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью. Информации о погибших и пострадавших нет.

Россия запустила эту ракету с полигона Капустин Яр Астраханской области. Полигон был создан в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет.

Врио начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на удар российской межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

"Обо всем, что летело (в том числе из Капустиного Яра) куда летело, что удалось и что не удалось сбить - написано на официальных страницах Воздушных Сил. Больше информации или каких-то деталей от ВС по утренней ракетной атаке пока не предвидится. Прошу отнестись с пониманием", - написал Игнат.

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