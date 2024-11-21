Представитель Воздушных сил заявил, что деталей относительно удара по городу новым типом вооружения не будет.

Врио начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на удар российской межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру.

Реакция Игната появилась в Facebook. Он отметил, что вся информация по этой атаке указана в сводке Воздушных сил. Деталей относительно удара не будет.

"Обо всем, что летело (в том числе из Капустиного Яра) куда летело, что удалось и что не удалось сбить - написано на официальных страницах Воздушных Сил. Больше информации или каких-то деталей от ВС по утренней ракетной атаке пока не предвидится. Прошу отнестись с пониманием", - написал Игнат.

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Удар по Днепру - Россия запустила межконтинентальную ракету

Как сообщал УНИАН, в четверг, 21 ноября, Россия запустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, город атаковали еще восемь ракет другого типа.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела повреждено здание центра реабилитации лиц с инвалидностью. Информации о погибших и пострадавших нет.

Россия запустила эту ракету с полигона Капустин Яр Астраханской области. Полигон был создан в 1946 году для испытаний первых советских баллистических ракет.

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