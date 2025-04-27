МиГ-41, рекламируемый как перехватчик-невидимка шестого поколения, - это "самолет, которого нет и никогда не будет", отмечает эксперт.

Российский истребитель МиГ-41, рекламируется как перехватчик-невидимка шестого поколения, преемник МиГ-31 с заявленной скоростью 4 Маха и более, является недостижимой фантазией и плодом российской пропаганды. Об этом в статье для портала 19fortyfive пишет военный эксперт, экс-консультант Пентагона Рубен Ф. Джонсон.

Один военный обозреватель, который общался с болгарскими военными, указал, что первый полет МиГ-41 должен был состояться в этом году, однако никаких признаков самолета не наблюдается. Более того, предполагается, что он будет введен в эксплуатацию к 2030 году, что вряд ли возможно, учитывая многочисленные недостатки в российском оборонно-промышленном секторе.

Тот же обозреватель отмечает, что пока ни одна страна не создала полностью работоспособный самолет 6-го поколения, и только три страны — Россия, Китай и США — представили платформы 5-го поколения.

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Более того, у россиян возникло множество проблем с производством своих платформ пятого поколения, которые были выпущены лишь в небольших количествах. Единственная российская двигательная установка пятого поколения — это АЛ-51Ф Су-57, которая вряд ли сможет развивать скорость Маха-4, требуемую в конструкции МиГ-41, отмечает эксперт.

Российские специалисты, с которыми пообщался 19FortyFive, заявили, что МиГ-41 — это "что-то среднее между сказочной фантазией и пропагандистским ходом".

"Это то, что происходит уже много лет — конструкторы приходят к Путину и показывают ему чертежи, некоторые из которых не намного лучше мультфильмов. Затем они рассказывают ему какую-то вымышленную историю о чудесных свойствах этого оружия и о том, как у России скоро будет достаточно его, чтобы завоевать весь Запад. Затем он повторяет то, что ему сказали перед совместным заседанием российского парламента", - говорят собеседники издания.

Именно к этой категории, похоже, относится МиГ-41.

"Это самолет, которого нет и никогда не будет. Но он заставляет людей в российском правительстве чувствовать себя хорошо, когда они притворяются, что он настоящий", отмечается в статье.

Проблемы российской авиации

Российские истребители МиГ-31, которые запускают по Украине аэробаллистические ракеты "Кинжал", имеют ряд существенных недостатков и уже должны были быть заменены. Однако сделать это помешали бюджетные ограничения и продолжающаяся война.

Также ранее отмечалось, что российский стратегический бомбардировщик Ту-160, который способен нести ядерное оружие, уязвим к атакам беспилотников и средствам радиоэлектронной борьбы, что ставит под сомнение рациональность его использования. Однако он все равно остается важнейшим компонентом стратегического ядерного арсенала РФ.

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