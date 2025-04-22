Эти бомбардировщики были и у Украины, но часть самолетов решили списать, а другую - отдали РФ.

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160, который способен нести ядерное оружие, уязвим к атакам беспилотников и средствам радиоэлектронной борьбы, что ставит под сомнение рациональность его использования. Тем не менее Россия не спешит избавляться от него. Об этом рассказал журналист, военный аналитик Калеб Ларсон в своей колонке для 19FortyFive.

Он напомнил, что Ту-160 способен развивать скорость более 2 Махов и оснащен четырьмя мощными двигателями НК-32. Эксперт подчеркнул, что этот бомбардировщик остается важнейшим компонентом стратегического ядерного арсенала РФ.

Эксперт отметил, что в результате распада СССР было выпущено всего около 40 самолетов Ту-160. Тем не менее россияне продолжают модернизировать бомбардировщики, чтобы продлить их срок службы.

Видео дня

Ларсон напомнил, что во времена СССР Украина стала первой из республик, которая получила на вооружение Ту-160. Это произошло в 1987 году, как раз под конец Холодной войны.

После распада СССР и провозглашения независимости Украина располагала парком из 19 самолетов Ту-160. Тем не менее из-за нехватки запчастей и обслуживающего персонала этот парк был по сути приземлен. В итоге спустя годы Украина списала часть этих самолетов, а также отдала восемь единиц России.

Ларсон отметил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия начала использовать Ту-160 в качестве быстрого и дальнобойного носителя ракет. Тем не менее в ходе конфликта стали развиваться элементы радиоэлектронной борьбы, из-за чего точность нанесения российских ударов заметно снизилась.

В марте украинские беспилотники дальнего радиуса действия нанесли удар по российской авиабазе Энгельс-2, с которой войска РФ наносили планерные бомбовые удары по Украине, напомнил журналист. Хотя неизвестно, сколько самолетов было повреждено или уничтожено и в какой степени, этот удар подчеркнул опасность для российских самолетов даже внутри России.

Ларсон считает, что несмотря на приостановку серийного производства Ту-160 в РФ, Москва продолжит использовать их. Он добавил, что благодаря нескольким программам модернизации самолеты, скорее всего, останутся на вооружении России еще долгие годы.

По мнению аналитика, Ту-160 нужен России в качестве "оружия сдерживания". Самолет, который способен нести ядерное оружие, представляет потенциальную угрозу для врагов Москвы.

Что не так с модернизированными Ту-160М - мнение эксперта

Ранее ворент-офицер американского спецназа Стив Балестриери объяснял, что не так с модернизированными Ту-160М. Эксперт отметил, что Россия планирует закупить до 50 самолетов Ту-160М и модернизировать 16 старых моделей.

По словам эксперта, сейчас россияне модернизируют самолеты, устанавливая на них новые, лучшие двигатели, модернизированную авионику, обновленное бортовое радиооборудование и новую систему управления. Кроме того, этот самолет оснащен современной системой радиоэлектронной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: