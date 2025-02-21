Самолет отличается высокими расходами на техническое обслуживание и плохой маневренностью.

Российские истребители МиГ-31, которые запускают по Украине аэробаллистические ракеты "Кинжал", имеют ряд существенных недостатков и уже должны были быть заменены. Об этом пишет обозреватель, экс-сержант и уорент-офицер спецназа армии США Стив Балестриери в своей статье 19FortyFive.

По словам автора, данный самолет отличается высокими расходами на техническое обслуживание и плохой маневренностью, а заменить его помешали бюджетные ограничения и продолжающаяся война.

Балестриери напомнил, что МиГ-31, получивший кодовое название Foxhound в НАТО, был разработан в 1970-х годах и поступил на вооружение в 1980-х годах, на пике Холодной войны.

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"На момент своего дебюта его радар считался лучшим в мире, а скорость и двигатели самолета были большими улучшениями по сравнению с предыдущими российскими истребителями. У самолета высокий практический потолок, большой запас топлива и значительное хранилище для оружия… Планеру более 40 лет, и хотя за последние четыре десятилетия произошли большие успехи, это технология 1980-х годов", - говорится в статье.

Учитывая то, что бюджетные проблемы России и война в Украине ограничили производительные возможности, россияне переделали МиГ-31 из перехватчиков и "ракетные грузовики".

Российский истребитель МиГ-41 - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что устаревшие перехватчики МиГ-31 должны были заменить МиГ-41, которые Россия рекламирует как истребитель-невидимка шестого поколения, превосходящий американские F-35 и F-22.

Однако, как отмечал Стив Балестриери, разработка данного самолета - маловероятная перспектива, учитывая трудности России с программой Су-57 и экономические ограничения из-за войны в Украине. Он предполагал, что МиГ-41 может так и не выйти за рамки ярких художественных изображений и амбициозных, но нереалистичных заявлений.

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