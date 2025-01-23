МиГ-41 рискует столкнуться с различными проблемами, включая недостаток финансирования.

Российский истребитель "шестого поколения" МиГ-41 призван заменить устаревший МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году. Тем не менее этот проект может оказаться несбыточной мечтой для РФ.

Об этом рассказал президент центра военной модернизации Warrior Maven Крис Осборн в своей колонке для издания 19FortyFive.

Отмечается, что будущее МиГ-41 покрыто туманом неопределенности из-за технической сложности и бюджетных проблем. Осборн подчеркнул, что про истребитель мало что известно, за исключением информации от росСМИ.

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В РФ говорят о том, что МиГ-41 будет напоминать существующий Су-57 по конфигурации. Его обещают представить к концу текущего десятилетия, напомнил журналист.

Эксперт обратил внимание на то, что между российским МиГ-41 и американским F-35 есть некоторая схожесть. В частности, крыло смешанного типа, плавные округлые формы и фюзеляж, создающий эффект невидимости.

По словам Осборна, новый истребитель может оказаться гибридом пятого и шестого поколений самолетов. Ожидается, что он будет наделен повышенной скрытностью и одновременно способностью маневрировать и наводиться как многоцелевой истребитель.

Российский МиГ может указывать на амбиции шестого поколения со стороны РФ, однако пока неясно, действительно ли он являтся таковым, заявил журналист.

Осборн поделился, что проект МиГ-41 сталкивается с серьезными проблемами в плане бюджета. Есть вероятность, что на разработку истребителя не выделят достаточно средств. Помимо этого под вопросом находится и достаток промышленных мощностей.

Эксперт напомнил, что аналогичные проблемы уже много лет существуют со Су-57. Из-за бюджетных ограничений и производственных сложностей удалось произвести лишь несколько экземпляров.

Поэтому РФ не способна конкурировать с НАТО в сегменте истребителей. Пока страны Запада быстро приобретают сотни F-35, им с легкостью удается превосходить любые российские истребители пятого поколения, подчеркнул Осборн.

Также эксперт отметил, что у РФ могут возникнуть проблемы и с другими типами вооружения, в частности, из-за войны в Украине. Запасы Москвы постепенно истощаются, а бюджеты сокращаются.

Проблемы российской авиации

Ранее обозреватель и бывший унтер-офицер сил специального назначения армии США Стив Балестриери рассказал, почему распиаренный российский истребитель МиГ-35 стал коммерческим разочарованием. Он отметил, что это еще один российский проект времен Холодной войны с минимальной технологией малозаметности.

Кроме того, УНИАН сообщал, что в декабре 2024 года российская авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" получила первую партию глубоко модернизированных истребителей МиГ-29СМТ. Ожидалось, что им передадут более современные МиГ-35.

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