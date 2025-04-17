Некоторые танки уже показали себя на фронте в Украине.

Европа имеет много танков, которые могут эффективно показать себя на поле боя. Однако оборонный обозреватель журнала 19FortyFive Айзек Зайц назвал пять лучших европейских танков, которые сейчас находятся на вооружении и рассказал об их характеристиках и возможностях.

Ariete (Италия)

Ariete был разработан компаниями OTO Melara и Iveco и является основным боевым танком армии Италии, однако часто его считают одним из худших танков НАТО, подчеркнул эксперт.

"Разработанный для работы на различных типах местности, Ariete оснащен передовыми системами наведения и надежной броневой защитой. Танк имеет стальную и композитную броню с модульной дополнительной броней, что обеспечивает эффективную защиту от целого ряда угроз. Основным вооружением Ariete является 120-мм гладкоствольная пушка, способная стрелять различными типами боеприпасов, включая APFSDS и HEAT. Танк также имеет 7,62-мм коаксиальный пулемет и 7,62-мм зенитный пулемет для дополнительного вооружения", - добавил Зайц.

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По словам обозревателя, Ariete имеет двигатель Fiat-Iveco MTCA V12 мощностью 1250 л.с., благодаря чему максимальная скорость развивается до 65 км/ч и имеет запас хода около 600 км по бездорожью.

"Мобильность и система подвески делают танк очень эффективным в различных условиях, от горных районов до городов", - отметил эксперт.

Оплот-М (Украина)

Оплот-М был создан в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова для Вооруженных сил Украины. По словам обозревателя, он заслуживает места в этом рейтинге.

"Созданный на базе советского танка Т-80, "Оплот-М" имеет ряд усовершенствований по сравнению со своими предшественниками. Благодаря современным тепловизионным прицелам и системам управления огнем, танк способен точно поражать цели на расстоянии более трех километров", - подчеркнул Зайц.

Кроме того, танк оснащен системой автоматического заряжания, благодаря чему численность экипажа уменьшается до трех человек. Также "Оплот-М" имеет многотопливный шестицилиндровый дизельный двигатель 6ТД-2 с жидкостным охлаждением, который развивает максимальную мощность 882 кВт.

В частности двигатель может развивать скорость до 70 км/ч, а запас хода составляет 500 км.

"Хотя "Оплот-М" впечатляет на бумаге, его ограниченное производство существенно ограничивает его эффективность на поле боя. Имея парк из трех танков, "Оплот-М" является одним из самых редких танков в Европе", - отметил эксперт.

Leclerc (Франция)

Leclerc, который разработала компания Nexter Systems, является основным боевым танком французской армии. Он известен своей передовой системой управления огнем и высоким уровнем автоматизации. Кроме того, Leclerc требует экипажа, состоящего из трех человек, что свидетельствует о его оперативной эффективности.

"Модульная композитная броня танка состоит из титановых и полуреактивных слоев, что обеспечивает надежную защиту от различных угроз. Основное вооружение Leclerc - 120-мм гладкоствольная пушка, способная стрелять широким спектром боеприпасов. Она дополняется 12,7-мм спаренным пулеметом и 7,62-мм зенитным пулеметом", - объяснил Зайц.

По словам эксперта, система управления огнем танка является очень сложной, из-за чего техника может быстро обнаруживать цели и вести огонь. Также Leclerc имеет дизельный двигатель V8X-1500 Hyperbar мощностью 1500 л.с., благодаря чему максимальная скорость движения составляет 71 км/ч и запас хода около 550 км по бездорожью.

Challenger 2 (Великобритания)

Challenger 2, который разработала компания Vickers Defence Systems (сейчас BAE Systems), является основным боевым танком армии Великобритании. Эта техника известна своей броневой защитой и точностью.

"Основным вооружением танка является 120-мм нарезная пушка L30A1, которая является уникальной среди современных БМП, поскольку большинство из них используют гладкоствольные пушки. Несмотря на нарезную пушку, Challenger 2 обеспечивает высокую точность и эффективность, особенно при стрельбе осколочно-фугасными снарядами (HESH). Challenger 2 также имеет 7,62-мм коаксиальный пулемет и 7,62-мм зенитный пулемет для дополнительного вооружения", - подчеркнул Зайц.

Эксперт подытожил, что Challenger 2 оснащен дизельным двигателем Perkins CV12-6A V12 мощностью 1200 лошадиных сил. Благодаря этому танк развивает максимальную скорость 59/км/ч и имеет запас хода около 450 км по бездорожью.

"Усовершенствованная система управления огнем и оптика танка обеспечивают точное наведение на цель и ведение огня, что делает его грозным противником на поле боя", - подчеркнул обозреватель.

Leopard 2A7 (Германия)

Leopard 2A7 был разработан компанией Krauss-Maffei Wegmann. Leopard 2A7 считается одним из самых современных танков в мире.

"Leopard 2A7 имеет композитную броню с модульной дополнительной броней, что обеспечивает исключительную защиту от различных угроз, в том числе от кинетической энергии и взрывной реактивной брони", - объяснил эксперт.

Зайц добавил, что одной из особенностей Leopard 2A7 является его вооружение, ведь танк оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой L/55, способной стрелять различными типами боеприпасов, включая бронебойно-реберно-стабилизированные осколочно-фугасные снаряды (APFSDS) и осколочно-фугасные противотанковые снаряды (HEAT).

Также этот танк имеет 7,62-мм коаксиальный пулемет и 7,62-мм зенитный пулемет для дополнительного вооружения.

"Подвижность танка обеспечивает дизельный двигатель MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 лошадиных сил. Этот двигатель позволяет Leopard 2A7 развивать максимальную скорость 72 км/ч и иметь запас хода около 450 км по бездорожью. Усовершенствованная система управления огнем и оптика обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей на больших расстояниях", - добавил обозреватель.

Другие интересные материалы о танках

Как писал УНИАН, ранее США резко ускорили модернизацию танков Abrams. Среди ключевых изменений: автозагрузчик, активная защита, обновленная трансмиссия, улучшенная эргономика и боевые системы.

В то же время The Telegraph писал, что танки Leopard 2 крайне плохо показали себя на поле боя в Украине. По словам украинских военных, этот танк имеет ограниченное применение.

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