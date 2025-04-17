В частности в такой перечень вошли Ariete, Оплот-М и Leclerc / коллаж УНИАН, фото Википедия

Европа имеет много танков, которые могут эффективно показать себя на поле боя. Однако оборонный обозреватель журнала 19FortyFive Айзек Зайц назвал пять лучших европейских танков, которые сейчас находятся на вооружении и рассказал об их характеристиках и возможностях.

Ariete (Италия)

Ariete был разработан компаниями OTO Melara и Iveco и является основным боевым танком армии Италии, однако часто его считают одним из худших танков НАТО, подчеркнул эксперт.

"Разработанный для работы на различных типах местности, Ariete оснащен передовыми системами наведения и надежной броневой защитой. Танк имеет стальную и композитную броню с модульной дополнительной броней, что обеспечивает эффективную защиту от целого ряда угроз. Основным вооружением Ariete является 120-мм гладкоствольная пушка, способная стрелять различными типами боеприпасов, включая APFSDS и HEAT. Танк также имеет 7,62-мм коаксиальный пулемет и 7,62-мм зенитный пулемет для дополнительного вооружения", - добавил Зайц.

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По словам обозревателя, Ariete имеет двигатель Fiat-Iveco MTCA V12 мощностью 1250 л.с., благодаря чему максимальная скорость развивается до 65 км/ч и имеет запас хода около 600 км по бездорожью.

"Мобильность и система подвески делают танк очень эффективным в различных условиях, от горных районов до городов", - отметил эксперт.

Оплот-М (Украина)

Оплот-М был создан в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению им. Морозова для Вооруженных сил Украины. По словам обозревателя, он заслуживает места в этом рейтинге.

"Созданный на базе советского танка Т-80, "Оплот-М" имеет ряд усовершенствований по сравнению со своими предшественниками. Благодаря современным тепловизионным прицелам и системам управления огнем, танк способен точно поражать цели на расстоянии более трех километров", - подчеркнул Зайц.

Кроме того, танк оснащен системой автоматического заряжания, благодаря чему численность экипажа уменьшается до трех человек. Также "Оплот-М" имеет многотопливный шестицилиндровый дизельный двигатель 6ТД-2 с жидкостным охлаждением, который развивает максимальную мощность 882 кВт.

В частности двигатель может развивать скорость до 70 км/ч, а запас хода составляет 500 км.

"Хотя "Оплот-М" впечатляет на бумаге, его ограниченное производство существенно ограничивает его эффективность на поле боя. Имея парк из трех танков, "Оплот-М" является одним из самых редких танков в Европе", - отметил эксперт.

Leclerc (Франция)

Leclerc, который разработала компания Nexter Systems, является основным боевым танком французской армии. Он известен своей передовой системой управления огнем и высоким уровнем автоматизации. Кроме того, Leclerc требует экипажа, состоящего из трех человек, что свидетельствует о его оперативной эффективности.

"Модульная композитная броня танка состоит из титановых и полуреактивных слоев, что обеспечивает надежную защиту от различных угроз. Основное вооружение Leclerc - 120-мм гладкоствольная пушка, способная стрелять широким спектром боеприпасов. Она дополняется 12,7-мм спаренным пулеметом и 7,62-мм зенитным пулеметом", - объяснил Зайц.

По словам эксперта, система управления огнем танка является очень сложной, из-за чего техника может быстро обнаруживать цели и вести огонь. Также Leclerc имеет дизельный двигатель V8X-1500 Hyperbar мощностью 1500 л.с., благодаря чему максимальная скорость движения составляет 71 км/ч и запас хода около 550 км по бездорожью.

Challenger 2 (Великобритания)

Challenger 2, который разработала компания Vickers Defence Systems (сейчас BAE Systems), является основным боевым танком армии Великобритании. Эта техника известна своей броневой защитой и точностью.

"Основным вооружением танка является 120-мм нарезная пушка L30A1, которая является уникальной среди современных БМП, поскольку большинство из них используют гладкоствольные пушки. Несмотря на нарезную пушку, Challenger 2 обеспечивает высокую точность и эффективность, особенно при стрельбе осколочно-фугасными снарядами (HESH). Challenger 2 также имеет 7,62-мм коаксиальный пулемет и 7,62-мм зенитный пулемет для дополнительного вооружения", - подчеркнул Зайц.

Эксперт подытожил, что Challenger 2 оснащен дизельным двигателем Perkins CV12-6A V12 мощностью 1200 лошадиных сил. Благодаря этому танк развивает максимальную скорость 59/км/ч и имеет запас хода около 450 км по бездорожью.

"Усовершенствованная система управления огнем и оптика танка обеспечивают точное наведение на цель и ведение огня, что делает его грозным противником на поле боя", - подчеркнул обозреватель.

Leopard 2A7 (Германия)

Leopard 2A7 был разработан компанией Krauss-Maffei Wegmann. Leopard 2A7 считается одним из самых современных танков в мире.

"Leopard 2A7 имеет композитную броню с модульной дополнительной броней, что обеспечивает исключительную защиту от различных угроз, в том числе от кинетической энергии и взрывной реактивной брони", - объяснил эксперт.

Зайц добавил, что одной из особенностей Leopard 2A7 является его вооружение, ведь танк оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой L/55, способной стрелять различными типами боеприпасов, включая бронебойно-реберно-стабилизированные осколочно-фугасные снаряды (APFSDS) и осколочно-фугасные противотанковые снаряды (HEAT).

Также этот танк имеет 7,62-мм коаксиальный пулемет и 7,62-мм зенитный пулемет для дополнительного вооружения.

"Подвижность танка обеспечивает дизельный двигатель MTU MB 873 Ka-501 мощностью 1500 лошадиных сил. Этот двигатель позволяет Leopard 2A7 развивать максимальную скорость 72 км/ч и иметь запас хода около 450 км по бездорожью. Усовершенствованная система управления огнем и оптика обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей на больших расстояниях", - добавил обозреватель.

Другие интересные материалы о танках

Как писал УНИАН, ранее США резко ускорили модернизацию танков Abrams. Среди ключевых изменений: автозагрузчик, активная защита, обновленная трансмиссия, улучшенная эргономика и боевые системы.

В то же время The Telegraph писал, что танки Leopard 2 крайне плохо показали себя на поле боя в Украине. По словам украинских военных, этот танк имеет ограниченное применение.

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