Уязвимость к беспилотникам заставляет солдат использовать танки только в качестве артиллерии.

Немецкие танки Leopard 2 оказались не приспособлены к войне в Украине и столкнулись со значительными проблемами. В результате украинские военные не могут использовать их на полную мощность. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на стенограмму встречи атташе посольства Германии в Киеве и солдат бундесвера, на которой дипломат рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются украинцы при эксплуатации немецких танков.

"Украинские солдаты считают, что Leopard 2 имеет ограниченное применение", - говорится в стенограмме.

Отмечается, что некоторые проблемы связаны с тем, как меняется сама война. В частности, Leopard 2 крайне уязвимы для ударов беспилотников. При этом их сложная конструкция затрудняет ремонт на поле боя, а это означает, что поврежденные Leopard необходимо отправлять в специализированные ремонтные бригады на западе Украины или даже ехать в Польшу для ремонта и обслуживания.

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"Во многих случаях проблемы с Leopard 2 вынуждают украинские батальоны использовать их в основном в качестве артиллерии", - отмечается в статье.

Как отметил Сергей Сумленный, управляющий директор базирующегося в Берлине Европейского центра инициативы по устойчивости, главная проблема с Leopard 2 в Украине заключается в том, что их слишком мало.

"Если нужно отремонтировать один или два, то это большая часть того, что есть у Украины, которая внезапно выходит из строя на некоторое время", — сказал он.

Кроме того, отметил он, Leopard 2 не были предназначены для украинского поля боя. По его словам, эти танки хорошо работают, когда у них хорошая поддержка с воздуха, но Украине ее не хватает".

Сумленный также отметил, что конструкция танка чрезмерно усложнена.

"Они были разработаны поколением немецких производителей, которые не видели войны, и поэтому имели тенденцию чрезмерно усложнять систему. Старые системы, разработанные в 1960-х годах теми, кто действительно видел войну, гораздо более полезны на поле боя, но имеют более слабую броню", - говорит он.

Западное оружие в Украине

Ранее немецкий дипломат заявлял о серьезных проблемах с немецким вооружением, которое используют ВСУ на фронте.

Так, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 хоть и считают "выдающейся системой вооружения", в реалиях современной войны она имеет "такую высокую техническую уязвимость, что ее пригодность к боевым действиям вызывает серьезные сомнения". А танк Leopard 1A5 "часто используют лишь как импровизированную артиллерию из-за слабой брони".

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