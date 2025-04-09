Правда, еще около трех десятков советских танков сейчас проходят модернизацию.

Чехия отдала Украине свой последний рабочий танк советского образца. Это произошло в рамках обещанного еще в начале войны пакета военной помощи, пишут Hospodarske noviny.

До российского вторжения в Украину чешская армия имела 86 пригодных к использованию танков Т-72М1. По данным источников HN, последняя партия этих машин отправилась в Украину на рубеже марта-апреля. И вроде бы больше советских танков в боеспособном состоянии в Чехии не осталось, хотя есть определенное количество находящихся на модернизации.

"Могу только сказать, что на базе не осталось ни одного Т-72М1", - сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией в чешской армии.

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Вместо советских танков теперь чешская армия полностью перешла на немецкие "Леопарды".

Украинский военно-аналитический портал Defense Express отмечает, что передача Украине 86 чешских танков, хоть и является бесспорно важной помощью, но процесс их передачи начался только в августе 2022 года. И это вызывает вопрос, почему процесс растянулся более чем на два года.

"Объективная причина может заключаться в ограниченных возможностях чешской оборонной промышленности по темпам восстановления танков, которые длительное время стояли на хранении. А вот субъективная причина может лежать в плоскости желания чешских военных максимально длительный период "придержать" себе танки на хранении, имеющие как можно лучшее техническое состояние", - пишут аналитики.

Военная помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Бельгия анонсировала масштабный пакет помощи Украине. В целом речь идет об 1 миллиарде евро финансирования, но детали, куда пойдут деньги, пока неизвестны.

Также мы рассказывали, что на вооружении Сил обороны Украины заметили старенькие инженерные машины японского производства. Хотя эта техника не предназначена для участия в боях, она очень нужна инженерным подразделениям.

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