Главная цель программы - создать танк, готовый к современным угрозам, без бюрократической задержки.

Армия США резко ускоряет обновление танка Abrams. Вместо многолетней бюрократической процедуры, связанной с модернизацией M1 Abrams, Белый дом и Пентагон выбрали курс на быстрое обновление танка. Генерал Рэнди Джордж поручил радикально сократить сроки запуска новой модификации, пишет Defense News.

Сначала армии озвучили срок - 65 месяцев. Джордж назвал его неприемлемым и приказал ускорить программу. Новый план - поставить обновленный танк M1E3 за 24-30 месяцев.

Среди ключевых изменений: автозагрузчик, активная защита, обновленная трансмиссия, улучшенная эргономика и боевые системы.

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Армия также планирует передать больше свободы промышленности для разработки решений:

"Классная вещь здесь заключается в том, что промышленности позволили выбирать детали, фактически позволив построить свою цепь поставок", - сказал технический директор армии США Алекс Миллер.

Цель программы - создать модульную платформу, которую легко адаптировать. Контракт с General Dynamics Land Systems ожидается уже в мае.

Эти изменения совпадают с инициативами администрации Трампа, которая в этом месяце подписала исполнительный указ о пересмотре основных оборонных программ. Миллер подчеркнул:

"Это путь к изменениям процессов и инноваций... Когда мы одержим победу здесь, мы сможем взглянуть на другие программы", - сказал он.

Танк Abrams - что известно об этой машине

M1 Abrams - основной боевой танк армии США, который находится на вооружении с начала 1980-х годов. Известен мощной броней, 120-мм пушкой и высокой живучестью на поле боя. Участвовал в войнах в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.

В 2025 году армия США начала модернизацию до версии M1E3, которая будет иметь сниженную массу, автоматический механизм заряжания, современные системы управления боем и активную защиту и улучшенную эргономику и трансмиссию.

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