Одно из самых распространенных применений дробовика - поражение летающих целей, и разброс дроби облегчает попадание.

Роль дробовика в военных действиях менялась с течением времени, и в 2024 году дробовики нашли новую нишу – борьба с беспилотниками, пишет Business Insider.

Как пишет издание, в отличие от винтовок или пистолетов, дробовики заряжаются герметичными гильзами, внутри которых находится несколько снарядов - "дробь". Поэтому при выстреле ружье выпускает сразу несколько снарядов, и разброс дроби облегчает попадание в цель.

Одно из самых распространенных применений дробовика - поражение летающих целей, в том числе птиц, но дроны - тоже летающие цели, поэтому дробовики - их естественные хищники, заявляетет BI.

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"Преимущество дробовиков в том, что они низкотехнологичны и легкодоступны. Кроме того, дробовики - довольно легкое оружие, и его можно носить вместе со служебной винтовкой. Конечно, носить с собой два пистолета не очень удобно, но не менее неприятно получить гранату, сброшенную на вас с крошечного дрона", - отмечает BI.

Как говорится в статье, для уничтожения дронов лучше всего подойдет птичья дробь, в частности, тяжелая дробь, предназначенная для отстрела гусей и других крупных птиц. При этом даже не обязательно полностью уничтожать дрон, достаточно нескольких пуль, попавших в пропеллеры или корпус, чтобы дестабилизировать его и сделать неэффективным.

Если говорить о типе дробовика, то лучше всего подойдет полуавтоматический, так как он позволяет быстро сделать повторный выстрел в случае промаха. Кроме того, пишет издание, могут подойти и помповые ружья: хотя они требуют ручного движения насоса для подачи следующего патрона, они все равно позволяют довольно быстро сделать второй выстрел.

Что касается недостатков, то, как отмечает BI, у дробовиков очень ограниченный радиус действия - даже при использовании самой лучшей птичьей дроби он ограничен 45 метрами. При этом беспилотники могут летать и выше. Потенциально эту проблему могут решить специализированные боеприпасы, однако они создают проблему логистической цепочки по сравнению со стандартными готовыми вариантами.

Однако даже несмотря на свои ограничения, дробовики не позволяют дронам подобраться слишком близко. Кроме того, камеры дронов не всегда обеспечивают четкое изображение, что может заставить дрон лететь ниже, чтобы заметить цель, отмечает BI.

И хотя дробовики не станут окончательным вариантом борьбы с коммерческими беспилотниками, но они являются органическим оружием пехоты и бронетехники, которое может быть легко использовано в этой роли.

Оружие против дронов

Российские оккупанты показали работу квадрокоптера, который оснащен системой борьбы с беспилотниками с помощью сетки, которая выстреливается в сторону другого БпЛА. Систему назвали "Сеткомёт", она позволяет перехватывать дроны типа Mavic.

Глава компании Thales UK Алекс Крессвелл заявлял, что недорогое оружие, способное уничтожать сразу несколько беспилотников, выводя из строя их электронику, может появиться уже в следующем году.

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