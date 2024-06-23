Такая "технология" россиян получила название "Сеткомёт".

Российские оккупанты показали работу квадрокоптера, который оснащен системой борьбы с беспилотниками с помощью сетки, которая выстреливается в сторону другого БпЛА. Систему назвали "Сеткомёт", она позволяет перехватывать дроны типа Mavic и является безопасной альтернативой тарана, который тоже используется в "воздушных боях", пишет Defense Express.

"И хотя с максимальной долей вероятности речь идет о результате деятельности отдельных, как их называют в РФ - энтузиастов, к этому решению необходимо присмотреться. В частности не исключено, что такие системы у врага будут распространяться. Тем более, что речь не идет о специализированном дроне, а о подвесе к такому же Mavic-а, со стандартной активацией через включение подсветки. То есть такой системой можно оснастить любой дрон", - объясняют аналитики.

В издании отметили, что такой метод борьбы с квадрокоптерами стал, скорее всего, одним из первых, который пытались применять сразу с массовым появлением дронов.

"Но до сих пор он остается лишь одним из вариантов методов борьбы и не стал ультимативным ответом на угрозы. Даже несмотря на то, что за это время были разработаны решения с наземными "пушками", дронами-перехватчиками, настоящими воздушными тралами и т.д.", - добавили в Defense Express.

Кроме того, в посте, где было опубликовано видео использования дрона с системой "Сеткомет" отмечается, что есть большая угроза "дружественного огня", поэтому "охоту" следует проводить во взаимодействии с "соседями".

"В дополнение, использование такой системы требует отдельных навыков и поэтому ее использование лучше доверить отдельному расчету БпЛА", - подчеркнули в публикации.

Использование дронов на войне

Ранее один из киевских разработчиков Сергей Крупиенко рассказал, что Украина создает беспилотники, которые способны во время боя "разговаривать" друг с другом и сражаться "роем", как одна команда.

"Это эквивалентно появлению парового двигателя на заводе годы назад. Наша основная задача - заставить роботов вести боевые действия, а не людей", - подчеркнул он.

В то же время начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль заявил, что маленькие дроны могут потерять преимущество на фронте в Украине. По его словам, уже сегодня 75% дронов на поле боя теряются из-за радиоэлектронной борьбы.

"Безнаказанная жизнь маленьких, очень простых дронов над полем боя - это снимок во времени. Сейчас это эксплуатируется, это ясно, и мы должны защитить себя. Сегодня меч, в смысле воздушного дрона, является более мощным, чем щит. Щит будет усиливаться", - отметил генерал.

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