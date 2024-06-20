По словам генерала, сейчас активно разрабатываются меры противодействия БПЛА.

Преимущество, которым сейчас пользуются небольшие дроны на полях сражений, в том числе в Украине, является всего лишь "моментом в истории", считает начальник штаба французской армии генерал Пьер Шилль. Соответствующее заявление он сделал на оборонной выставке Eurosatory в Париже, передает Defense News.

По его словам, активно разрабатываются меры противодействия БПЛА. Генерал заявил, что уже сегодня 75% дронов на поле боя в Украине теряются из-за радиоэлектронной борьбы.

"Безнаказанная жизнь маленьких, очень простых дронов над полем боя - это снимок во времени. Сейчас это эксплуатируется, это ясно, и мы должны защитить себя. Сегодня меч, в смысле воздушного дрона, является более мощным, чем щит. Щит будет расти", - уверен он. Видео дня

Сообщается, что в этом году на выставке были представлены десятки систем борьбы с дронами, включая дробовики, пушки и ракеты, а такие компании, как Safran, Thales и Hensoldt, представили решения по мягкому уничтожению дронов с помощью электронных средств.

Шилл добавил, что через два года все машины французской совместной боевой программы "Скорпион" станут системами борьбы с дронами, а их возможности обнаружения будут связаны с турелями, способными стрелять ракетами или 40-мм воздушными гранатами.

Также генерал отметил, что дроны с видом от первого лица в настоящее время осуществляют около 80% разрушений на линии фронта в Украине, тогда как восемь месяцев назад этих систем не было. Он убежден, что такой ситуации не будет через 10 лет, и можно задаться вопросом, изменится ли она уже через один или два года.

По словам генерала, темпы разработки военных дронов означают, что армия не может брать на себя обязательства по крупным программам закупок, поскольку приобретенные возможности могут устареть через пять месяцев.

Дроны нельзя сравнивать со 155-мм снарядами, которые можно хранить и которые останутся актуальными через 10 лет, и армии необходимо найти "правильную систему в этом быстро меняющемся мире новых технологий", сказал Шилл. Задача состоит в том, чтобы создать промышленную модель, которая была бы достаточно стандартизирована.

Украинский дрон-камикадзе "Булава"

Напомним, на крупнейшей в Европе выставке оружия Eurosatory Украина представила новый дрон-камикадзе "Булава".

Данный БПЛА называют аналогом российского "Ланцета". Скорость "Булавы" - до 100 км/ч, в воздухе этот дрон-камикадзе может находиться более 50 минут.

Сообщалось, что дроны работают с программным обеспечением с искусственным интеллектом. Это позволяет беспилотнику автоматически находить ранее установленные слабые места в российских танках и БТР во время финального подлета к цели. Текущая производительность составляет 300 штук в месяц и продолжает расти.

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