В то же время будет разрешен въезд для граждан России с гуманитарной целью, а также для представителей оппозиции и диссидентов.

Эстония, Латвия, Литва и Польша планируют на национальном уровне запретить выдачу виз россиянам и ограничить въезд гражданам РФ с визами ЕС.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел Эстонии.

Отмечается, что на неформальной встрече министров иностранных дел в Праге было достигнуто общего согласия в отношении того, что Еврокомиссии будет поручено начать анализ оценки виз, которые были выданы российским гражданам.

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В то же время министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Польши выступили с совместным заявлением о значительном увеличении граждан России, въезжающих в Европейский Союз и Шенгенскую зону, и угрозе безопасности, которую это представляет.

"Пока мы не достигнем согласия по ограничению въезда граждан России в Европейский Союз, Эстония и другие страны, которые имеют общую границу с Россией и Беларусью, будут рассматривать вопрос о национальном запрете на выдачу виз или ограничения пересечения границы для граждан России с визами в ЕС", – сказал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он подчеркнул, что двери Эстонии останутся открытыми для граждан России, которые приезжают с гуманитарным причинам, а также для представителей оппозиции и диссидентов.

Напомним, в Эстонии одобрили новый пакет помощи для Украины.

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