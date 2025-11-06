Эти леггинсы уже выбирают известные модницы.

Казалось, что этот тренд навсегда остался в 80-х, но леггинсы со штрипками триумфально возвращаются и переживают настоящий ренессанс.

Как пишет Who What Wear, еще несколько лет назад такие леггинсы выглядели как ностальгический эксперимент, а теперь дизайнеры и звезды доказывают, что они помогут создать не только удобный, но и элегантный образ.

По словам модных обозревателей, сегодня леггинсы со штрипками появляются повсюду - они заправлены в туфли на каблуках, выглядывают из-под остроносых мюлей или сочетаются с объемными пальто. Среди поклонниц тренда - Хейли Бибер, Кэти Холмс, Кендалл Дженнер и даже Виктория Бекхэм.

Кэти Холмс создала настоящий эталон "взрослого" образа, выбрав леггинсы с подстежками, каблуки, жакет с баской и большую сумку. Кендалл Дженнер выбрала версию на каждый день: кашемировый свитер, меховой клатч и туфли с невысоким каблуком.

Хейли Бибер, как всегда, сделала ставку на легкость - просто добавила оверсайз-блейзер и удобную сумку для шопинга. А Виктория Бекхэм показала, что строгий пиджак и контраст черных леггинсов с белыми туфлями - это минимализм, который никогда не выходит из моды.

Издание отмечает, что даже самый простой выход по делам может выглядеть по-французски изысканно, если удачно сочетать такие леггинсы с вещами из своего гардероба.

