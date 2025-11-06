Хотя в теории "Посейдон" можно использовать во время будущей ядерной войны, Кремлю это оружие нужно именно сейчас.

Попытки превратить Дональда Трампа в союзника России окончательно провалились, поэтому Владимир Путин вернулся к привычной тактике ядерного шантажа и запугивания. С этой целью Кремль похвастался успешными (якобы) испытаниями ядерной торпеды "Посейдон", пишет Forbes.

По своей концепции "Посейдон" - это оружие второго удара. То есть предполагается, что Россия и ее потенциальный враг уже обменялись первой волной ядерных ударов (и вероятно уже уничтожили друг друга), и вот после этого в дело вступает "Посейдон". Не понятно уже зачем, но вступает.

Эта торпеда, или как сегодня принято говорить "подводный беспилотный аппарат" оснащен не только ядерной боеголовкой мощностью 2 мегатонны, но и ядерным двигателем. Второе в теории обеспечивает "Посейдону" неограниченный запас хода, чтобы незаметно подобраться к вражескому побережью и уничтожить вражеские порты (которые по логике и так уже должны быть уничтожены при первой волне ударов).

Впрочем, автор публикации Forbes не слишком сосредотачивается на технических характеристиках и сценариях применения "Посейдона". Вместо этого он пытается объяснить, зачем Путин вообще начал хвастаться оружием, которое в теории должно быть очень секретным.

По мнению журналиста, Путин заговорил об этом проекте из-за того, что на фоне крайне неудачной войны против Украины Россия утратила реноме передовой военной державы мира. Заявление о создании уникального оружия, которого никто в мире больше не имеет (потому что в нем просто нет смысла), должно показать, что РФ остается лидером в передовых вооружениях.

Момент, выбранный Путиным для этого тоже не случайный, считает автор публикации. Это явная реакция на разговоры о возможной поставке ракет "Томагавк" Украине.

"Посейдон" отражает решимость Москвы поддерживать стратегический паритет с Западом после неудач на поле боя [в Украине] и промышленных ограничений. Независимо от того, трансформирует ли он подводную войну или остается в значительной степени символическим, "Посейдон" подчеркивает более широкую попытку России восстановить свою роль лидера в военных технологиях и укрепить свои стратегические позиции в мировой безопасности", - резюмирует автор.

Россия кичится ядерным оружием

Как писал УНИАН, в октябре, после срыва саммита Трампа-Путина в Будапеште, российский диктатор резко активизировал ядерную риторику, от которой воздерживался в течение года. В частности, он сообщил о якобы успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем и ядерной боевой частью. Эксперты по оружию откровенно "разнесли" эту ракету из-за ее чрезмерной стоимости, сомнительной боевой эффективности и стратегической ненужности.

Чуть позже диктатор сообщил и о якобы успешном испытании подводного аппарата "Посейдон". Это фактически аналог "Буревестника", только не летающий, а плавающий под водой. Недостатки те же - чрезмерная цена и отсутствие реального сценария, в котором от этого оружия будет польза.

В обоих случаях Путин акцентировал на том, что ни одна другая страна мира не имеет такого оружия.

