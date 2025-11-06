Евросоюз рассматривает несколько альтернатив, но они не покроют военные потребности Киева.

Для обеспечения финансовой поддержки Украины на 2026 год ЕС будет использовать сразу три вида источников, но привлечение замороженных российских активов обязательно должно быть одним из них. Об этом в разговоре с УНИАН сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Без так называемого "репарационного кредита" необходимых средств Европа не наберет, уверен экономист. Он отдельно рассмотрел каждую из альтернатив оказания помощи Киеву.

"Первый вариант - это прямые гранты стран-участников ЕС. Грантовые программы существуют сейчас со скандинавскими странами. Там суммы - даже не миллиарды долларов, там сотни миллионов, которые имеют целевое направление на поддержку энергетической инфраструктуры Украины, например", - рассказал Пендзин.

Видео дня

Поэтому размер грантов непропорционально мал и это не те объемы, которые могут обеспечить дополнительные потребности в военных расходах Украины на 2026 год, констатирует аналитик. Он продолжил:

"Второй вариант - совместные заимствования, когда ЕС выпустит евробонды с нулевым купоном, о чем говорил Макрон с самого начала. Это один из вариантов получения дополнительных денег, так называемые коллективные заимствования ЕС. Но там также не будет большой суммы".

Пендзин считает, что все три направления, вместе с репарационным кредитом, будут работать одновременно в неполном виде. Такова сейчас наиболее жизнеспособная модель поддержки Украины со стороны ЕС.

Противодействие Бельгии репарационному кредиту для Украины

Единственной страной, которая пока категорически настроена против предоставления Украине займа в 140 млрд евро под росактивы, остается Бельгия, где и хранится большинство замороженных активов. Переубедить ее другие страны-члены ЕС попытаются на следующем саммите в Брюсселе 18 декабря.

Ранее в украинских СМИ появился комментарий экономиста аналитического центра Bruegel Николя Верона о том, что Бельгии может быть выгодно блокировать репарационный кредит для Украины. Поскольку в случае принятия кредита, налоги с замороженных средств перестанут поступать в бельгийский бюджет, предполагал Верон.

Однако, как пояснил нам Пендзин, Брюссель даже после согласования "репарационного займа" будет продолжать получать эти выплаты.

"Вне зависимости от того, будут ли эти деньги переданы в качестве залога под репарационный кредит или нет, доходы Бельгии и дальше будут поступать. Эти налоги, о которых идет речь - это налоги на доходы от замороженных российских активов. Эти деньги и дальше будут оставаться в бельгийском Euroclear", - пояснил экономист.

Поддержка Украины со стороны ЕС - главные новости

После отказа Бельгии поддержать предоставление Украине репарационного кредита на прошлом саммите ЕС в октябре, Еврокомиссия начала рассматривать другие пути обеспечения военных потребностей Украины. Это предоставление Киеву грантовой помощи и общий долг стран-участников ЕС.

Более того, без четких гарантий со стороны ЕС по финансовой помощи Украине в следующем году не может быть принят и кредит Киеву на 8 миллиардов долларов со стороны Международного валютного фонда.

Вас также могут заинтересовать новости: