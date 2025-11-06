Детей супругов пригласили сняться в рекламе.

Жена известного телеведущего Тимура Мирошниченко, Инна, рассказала, как их дети самостоятельно заработали деньги и показала, на что они их потратили.

В своем блоге в Instagram адвокат поделилась трогательным семейным моментом. Как оказалось, ее 7-летняя дочь Мия и 5-летний сын Марко заработали первые деньги благодаря съемкам в рекламе.

"Сегодня дети участвовали в рекламных съемках. Сами, без нас - я просто сопровождала. За работу заплатили гонорар. Они еще так никогда не ждали возможности посниматься, потому что потом мы поехали тратить заработанное. Такими счастливыми они еще не были", - написала она.

Инна вспомнила, что сама получила первую зарплату гораздо позже своих детей. По ее словам, было очень трогательно наблюдать, как дети распределяют деньги, думая, что подарить другим родственникам.

"Еле несут эти пакеты... Я вот свои первые деньги заработала в 16, а не в 5. Но было интересно смотреть, как они считают, распоряжаются, взвешивают, что купить - одно большое или много маленьких. Закладывают в бюджет подарки Марселю и Ангелине", - отметила адвокат.

Недавно Инна Мирошниченко показала редкую фотографию сразу с четырьмя детьми, поделившись, как справляется с их воспитанием.

