Кроме того, Эстония планирует поддержать обучение украинских вооруженных сил, инициированное Великобританией.

В четверг правительство Эстонии одобрило еще один пакет военной поддержки для Украины, в рамках которого страна направит в Украину больше вооружений, таких как минометы и противотанковые средства.

Кроме того, Эстония планирует поддержать обучение украинских вооруженных сил, инициированное Великобританией, и направит в Украину полевой госпиталь в сотрудничестве с Германией, сообщает ERR.

"Военная деятельность в Украине продолжает быть интенсивной, и хотя все больше и больше западного оружия поступает на поле боя, наша моральная обязанность продолжать поддерживать Украину. Украина борется за наши общие ценности, и если у нас все еще есть оружие для отправки украинцев, мы должны это сделать", — заявил министр обороны Ханно Певкур.

"Помимо вооружения, вооруженные силы Украины запросили у союзников больше поддержки в обучении своих сил обороны, чем раньше. Сегодняшнее решение правительства означает, что мы также можем помочь Украине в этой просьбе о помощи", — добавил Певкур.

"В полевых учениях бесспорным козырем Сил обороны Эстонии является подготовка резервистов к интенсивной и обычной войне против подавляющего противника, то есть той войне, которую сейчас ведет Украина", — сказал Певкур.

В дополнение к оружию и обучению Эстония планирует поддержать медицинские возможности украинских подразделений, пожертвовав второй полевой госпиталь украинским силам обороны в сотрудничестве с Германией.

Министр Певкур подчеркнул, что западный мир также должен быть готов к информационной войне России, где есть желание распространять информацию об усталости Запада и неэффективности помощи Украине. "И эта, и предыдущая конкретная помощь ясно показывают, что мы не устанем, а также наши союзники заверили нас в своей готовности помогать украинцам в их войне за свободу столько, сколько потребуется", — добавил Певкур.

Всего Эстония предоставила Украине военную помощь почти на 250 млн евро, в т.ч. Ракеты противотанкового ракетного комплекса "Джавелин", гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, различное ручное огнестрельное оружие с боеприпасами, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты, такие как каски и бронежилеты, а также пакеты с сухими продуктами.

Напомним, Эстония прекратила пускать россиян с шенгенскими визами.

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