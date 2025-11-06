Мероприятие транслировали онлайн, поэтому видео конфликта быстро разошлось по сети.

Участницы конкурса "Мисс Вселенная" устроили демарш в Таиланде после того, как директор национального конкурса Miss Universe Thailand Нават Ицарагрисил публично унизил Мисс Мексику.

Как пишет BBC, во время предфинальной церемонии Ицарагрисил начал ругать 25-летнюю модель за то, что она не опубликовала обязательные для участниц промопосты. Когда Фатима Бош пыталась ответить, он перебил ее, повысил голос и вызвал охрану, пригрозив дисквалификацией всем, кто станет на ее сторону.

Фатима покинула зал, после чего часть конкурсанток поднялись со своих мест и вышли вместе с ней, выразив солидарность. Действующая Мисс Вселенная - Виктория Кьер Тейлвиг из Дании - прокомментировала это так:

"Это вопрос женских прав. Унижать другую девушку - это за гранью неуважения. Поэтому я беру пальто и ухожу".

После инцидента Организация Miss Universe (MUO) резко осудила поведение Ицарагрисила, назвав его унижающим достоинство. Президент MUO Рауль Роча заявил, что Нават забыл об истинном смысле гостеприимства и публично унизил и запугал беззащитную женщину. Несмотря на то, что он извинился, его планируют отстранить от управления конкурсом.

Напомним, ранее победительницей конкурса красоты "Ms/Mrs Universe Pageant" стала украинка из Дрогобыча.

