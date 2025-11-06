Эксперт посоветовала, как начинать неудобные разговоры на данную тему.

Если один из партнеров каждый раз отказывается говорить о финансах, это может быть признаком того, что вы несовместимы. Такое поведение, известное как "блокирование" - тревожный сигнал №1, когда вы оцениваете, насколько вы финансово подходите друг другу. Об этом рассказала финансовый терапевт и генеральный директор компании Your Financial Therapist из США Эрика Вассерман, пишет CNBC Make It’s.

"Если вы оба не готовы работать над финансовой совместимостью и быть открытыми, значит, пора пересмотреть отношения", - сказала она.

По словам эксперта, нравится нам это или нет, но деньги - неотъемлемая часть жизни, и именно поэтому финансовая совместимость так важна. Если партнер избегает разговоров о деньгах на ранних этапах, скорее всего, он будет продолжать это и дальше, даже когда между вами установится эмоциональная связь.

"Вам нужен человек, который готов работать над этим, который хочет развивать диалог, быть уязвимым рядом с вами. Если ваш партнер готов обсуждать финансы - значит, у этих отношений есть будущее", - добавила Вассерман.

Разговоры о деньгах эксперт советует начинать не с прямых вопросов, поскольку это "заставляет людей замыкаться и настораживает.

Вместо этого лучше делиться личными историями, через которые проявляются ваши ценности. Если все же приходится говорить прямо - делайте это с состраданием и эмпатией, ведь у каждого человека свой опыт и свои убеждения, особенно когда речь идет о деньгах.

"Если мы не обсуждаем с партнером, кто мы и почему принимаем те или иные решения, совместные финансовые шаги становятся сложными. Ведь у каждого - свой взгляд на жизнь и собственная история", - объяснила финансист.

