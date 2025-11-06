Сейчас в заповеднике известно 39 мест обитания этого вида, а численность популяции может достигать более 50-60 пар.

В глубоких чернобыльских лесах, среди старых сосен и дуплистых деревьев, живет самая маленькая сова Украины - крошечный сычик-воробей. Об этом сообщают специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Маленькое тело, большие глаза и острый взгляд настоящего охотника - все это о нем", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас в заповеднике известно 39 мест обитания этого вида, а численность популяции может достигать более 50-60 пар.

"Несмотря на свой миниатюрный вид, сычик - настоящий хищник. Он охотится днем, утром и перед сумерками, в отличие от большинства сов, которые активны только ночью. В его меню: мелкие грызуны, птицы и крупные насекомые. Перед зимовкой он даже делает запасы пищи, пряча добычу в дуплах", - пишут ученые.

Где живет крошечный сычик-воробей

Интересно, что сычик гнездится в старых дуплах дятлов, а под "жильем" нередко можно найти остатки пищи.

"Если же днем эта скрытная птица выдает себя голосом или появляется на глаза, ее сразу начинают преследовать мелкие птицы, громко предупреждая других об опасности", - добавили специалисты.

Обитатели Чернобыльского заповедника

Ранее в заповеднике зафиксировали барсука. Животное, по словам исследователей, сейчас нагуливает "жирок" на зимовку. Специалисты обнародовали кадры из фотоловушек заповедника. На фото можно было увидеть барсука - красивое животное совсем не выглядело недоедающим.

