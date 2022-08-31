Отныне процедура выдачи виз российским гражданам будет сложнее и займет больше времени, но надо разобраться, что делать с действующими визами, которые уже выдали россиянам ранее.

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель объяснил последствия остановки упрощенного визового режима между Европейским Союзом и Российской Федерацией, но ожидает рекомендаций от Европейской комиссии в отношении миллионов виз, выданных россиянам ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Праге на пресс-конференции после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза.

"Мы согласились политически, это не юридический текст, но это политическая договоренность... Мы договорились, во-первых, о полной приостановке соглашения об упрощении визового режима между Европейским Союзом и Россией. Полная остановка. До сегодняшнего дня она была частично приостановлена для специальных групп людей, коллективов-должностных лиц, предпринимателей, а теперь соглашение полностью приостановлено", – заявил Боррель.

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Он добавил, что отныне процедура выдачи виз российским гражданам будет сложнее и займет больше времени.

"Это означает, что это значительно уменьшит число выданных новых виз странами-членами ЕС", – сказал Боррель.

Он отметил, что это согласование соответствует общему подходу среди стран-членов Евросоюза, что будет способствовать предотвращению "потенциального визового шопинга" для россиян.

"Во-вторых, есть общее понимание, что это позволит выдачу виз на индивидуальной основе, в соответствии с обстоятельных заявлений в каждом отдельном случае, и особенно для специфических групп людей. Мы не хотим отрезать себя от тех россиян, которые выступают против войны в Украине. Мы не хотим себя отрезать от российского гражданского общества", – подчеркнул Боррель.

Также он сказал, что сегодня во время обсуждения прозвучало беспокойство относительно миллионов действующих виз, выданных россиянам ранее.

"Было общее понимание, что это тоже надо рассмотреть. И эта ситуация также требует общего подхода. Именно поэтому мы согласились пригласить Европейскую комиссию изучить эту сложную ситуацию и предоставить руководящие принципы", – добавил Боррель.

Кроме того, как сказал высокий представитель ЕС, ситуация в странах-соседях ЕС с РФ становится сложной, и эти страны могут принять меры на национальном уровне, чтобы ограничить въезд в Евросоюз на их границах в соответствии с Шенгенским кодексом о границах.

Глава португальской дипломатии Жоао Гомеш Кравиньо уточнил, что "выданные визы остаются действительными, однако виза не означает автоматического права въезда".

"При проверке на границе любая страна имеет право считать, что потенциальный посетитель может представлять угрозу национальной безопасности", – сказал он.

Это замечание касается, прежде всего, стран, имеющих сухопутные границы с Россией, и стран, где много российских граждан. Эти страны имеют "значительные причины ограничить поток, связанный с национальной безопасностью".

"Есть десятки или даже сотни тысяч россиян, которые могут разбалансировать страны с небольшим населением", – отметил он.

Визовый бан для россиян: что стоит знать

31 августа страны ЕС должны были достичь соглашения о возможном запрете российских туристических виз. Этот вопрос обсуждали на второй панели сегодняшней встречи министров стран ЕС в Праге.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявлял, что среди стран-членов Европейского Союза есть разные мнения по поводу возможного запрета выдачи виз российским гражданам.

Ряд стран, в частности, Франция и Германия выступали против введения полного запрета на выдачу виз ЕС гражданам России.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель выступал против предложения запретить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Он также заявил накануне встречи министров, что министры иностранных дел Европейского Союза вряд ли единодушно поддержат запрет на выдачу виз всем россиянам.

Пять стран ЕС, граничащих с Россией (Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия), могут запретить российским туристам въезд в свои страны, даже если Евросоюз не введет общесоюзную запрет. В Латвии также рассматривают возможность аннулировать визы и вида на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

Как компромиссное решение рассматривали приостановление действия соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью. В конце концов именно такое решение и было принято, о чем первым сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, чья страна также блокировала визовый бан.

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