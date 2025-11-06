Певица говорит, что ее снова начали упрекать за прошлое.

Украинская певица Оля Полякова обнародовала номер телефона российского артиста-путиниста Филиппа Киркорова, которого когда-то считала своим другом.

Певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте фрагмент документального фильма "Все будет хорошо, Оля", в котором рассказывает о завершении их отношений. По словам Поляковой, в итоге команда решила вырезать этот эпизод из финальной версии, чтобы не тянуть россиян в украинское информационное пространство.

Решение опубликовать этот момент в сети она объяснила тем, что ей снова начали вспоминать дружбу с российским певцом, который поддержал войну против Украины:

"Дружбы не бывает с теми, кто молча принял зло - и я об этом сказала еще давно. Как сказали то же самое и тысячи других украинцев, которые в первые дни вторжения потеряли своих друзей и родственников. И это, на самом деле, ужасно и больно.... Люди, которые оправдывают войну, в моей жизни больше не существуют! К таким - только максимальное презрение и отвращение!".

В видео Полякова говорит, что в начале полномасштабной войны некоторые знакомые россияне позвонили ей, однако Киркорова среди них не было. На вопрос ведущего, есть ли у нее еще номер путиниста, певица предложила озвучить его публично.

"Ему вся Украина позвонит, представьте. Филипп Киркоров, пожалуйста. Записывайте: +79857625060", - продиктовала она.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины объявила Киркорову, который поддерживает российскую войну и пропаганду, о подозрении.

