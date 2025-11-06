В 2019 году тогдашний президент Бразилии Жаир Болсонару сообщал, что Киев хочет приобрести эти штурмовики.

Украина активно работает над увеличением своего авиационного парка. По словам президента Владимира Зеленского, в перспективе планируется создать флот из 250 современных истребителей. Однако сейчас современные вызовы в войне заставляют обращать внимание и на другие типы самолетов, которые могут решить ряд проблем, в частности - опасность российских "Шахедов".

В частности, в последнее время обсуждается одно из возможных решений этой проблемы - бразильские штурмовики EMB 314 Super Tucano. Хотя Украина начала интересоваться этими самолетами еще до начала полномасштабного вторжения России. Так, в 2019 году тогдашний президент Бразилии Жаир Болсонару сообщал, что Киев хочет приобрести эти штурмовики. Однако, тогда сделка не состоялась.

Подробно о том, насколько полезными могли бы быть бразильские самолеты в современной войне, каковы их преимущества над истребителями и реально ли их получить Украине, УНИАН спросил у Валерия Романенко - авиаэксперта, ведущего научного сотрудника Государственного музея авиации.

В Украине уже длительное время ведутся дискуссии относительно самолета Super Tucano. Может ли он быть нам полезен в современных условиях?

Для начала давайте разберемся, что это за самолет. У него неплохой турбовинтовой двигатель. Оборудование примерно как у истребителей, есть дисплей тактической обстановки, можно повесить радар. Надо понимать, что главное требование военных - это круглосуточность, использование самолета 24/7. Поэтому для этого ему под крыло можно повесить радар, и такая возможность будет. Именно под крыло, потому что турбовинтовой двигатель и винт могут ухудшать обзор радиолокационных лучей.

И хоть эта машина проектировалась как штурмовик, но по факту эти качества нам не нужны. У него там четыре подвески, на одной может быть радар. На еще две можно повесить крупнокалиберные пулеметы. Тем более уже есть производители, которые могли бы поставлять нам пулеметные контейнеры, которые можно подвесить под этот самолет.

В целом эти машины довольно компактные. Они по цене примерно в три раза дешевле истребителей. А в своих скоростных характеристиках - это самолеты повышенной летной подготовки. Поэтому их не надо будет осваивать годами. Это тот случай, когда хватит для освоения самолета трех месяцев.

Самолет двухместный. Пилот может управлять самолетом, а оператор помогать с наведением на цель. Есть прицел оптический, радар только для обнаружения. Возможна подвеска оптоэлектронной системы, то есть если условия позволяют, можно не включать радар, ведь он обнаруживает эти самолеты. Это важно у фронта, где радиоэлектрическая разведка россиян сразу обнаружит, что здесь работают наши самолеты-перехватчики.

Эти самолеты полезны именно сейчас. Ведь в начале полномасштабной войны в 2022 году, когда появились первая идея закупить эти самолеты, у нас было достаточно ракет, а "Шахедов" было значительно меньше, чем сейчас. Мы использовали эти ракеты по всем "Шахедам". И появление этого самолета тогда воспринималось негативно именно Воздушными Силами.

Причина здесь проста. Воздушные Силы негативно воспринимают все, что находится в зоне поражения зенитно-ракетных комплексов, потому что может произойти дружественный огонь. ЗРК может где-то стоять в режиме автоматического пуска в случае появления цели.

Но сейчас авиация активно участвует в сбивании "Шахедов". В частности, вертолеты армейской авиации, которые показывают одни из лучших результатов. На некоторых бортах по полсотни отметок о сбитии и больше. Но у вертолетов максимальная скорость - это 320-330 километров в час. За ночь он подстрелит 2-3 "Шахеды". А такой самолет со скоростью в 600 километров - собьет один "Шахед" и его оперативно можно перебросить и навести на другую цель.

То есть этот самолет подошел бы именно для борьбы с "Шахедами"? И если да, то чем он полезнее имеющихся у нас истребителей, вроде F-16?

Его максимальная скорость (600 км) достаточна, чтобы поймать не один "Шахед" за ночь. И что более важно, этот самолет способен держаться в воздухе на скорости, которая немного больше скорости "Шахеда". Это основное преимущество "Супер Тукано" над истребителем в этом плане. Дело в том, что истребитель не может держаться в воздухе на скорости "Шахеда". А Super Tucano уверенно держится в воздухе на скорости 400 километров в час. А "Шахед" летит со скоростью 185-200, не более. Поэтому такие самолеты удобны для уничтожения "Шахедов".

Какое количество таких истребителей нужно Украине для эффективной борьбы против "Шахедов"?

В целом нам было бы хорошо сформировать хотя бы эскадрилью таких самолетов. Для того, чтобы они могли работать по "Шахедам" у линии фронта и прикрывать прифронтовые города. Они могут уверенно работать на малых высотах, где летят "Шахеды".

Но здесь важно понимать, что их эффективность будет зависеть от высоты полета "Шахеда". Если россияне будут пускать на малых высотах - эти самолеты будут способны перехватывать их возле прифронтовых городов. Или выходить в море и перехватывать их у побережья. Если "Шахеды" выпускают на высоте 3000 метров, как это происходит в последнее время, то эти самолеты уже будут более полезны в глубине - у фронта им нечего будет делать, потому что их там посбивают.

Учитывая близкие отношения Бразилии с Россией, по вашему мнению, насколько реально Украине получить эти самолеты?

На самом деле, здесь вопрос только в деньгах. Если мы будем готовы платить - нам все передадут. Тем более заказать эти самолеты может кто-то из стран "Коалиции желающих", условная Великобритания, и передать Украине. Тогда Бразилия не будет продавать эти самолеты напрямую Украине.

Более того, хотя конструкция этого самолета и бразильская, и выпускают их в Бразилии, однако созданы они на базе самолета не бразильского. Это лицензионное изделие другой страны. Поэтому проблем с покупкой не должно быть. Но если на это будут деньги...