Венгрия и Сербия предоставляют россиянам гражданство своих стран, что, по мнению Еврокомиссии, угрожает безопасности Евросоюза.

Европейская комиссия обеспокоена из-за того, что Венгрия и Сербия продолжают выдавать россиянам вид на жительство по упрощенной процедуре, пишет Радио Свобода.

"Еврокомиссия обеспокоена, что, согласно последней информации, Венгрия все еще выдает национальные карточки гражданам России в соответствии со своими национальными правилами", - сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламерт во время брифинга в Брюсселе.

Издание отмечает, что летом 2022 года Венгрия упростила выдачу виз на работу и проживание для граждан ряда стран, среди которых Россия и Беларусь.

Ламерт заявил, что Еврокомиссия продолжает мониторить ситуацию в отношении Венгрии. Он также напомнил, что российская агрессия против Украины и в дальнейшем представляет угрозу безопасности Евросоюза.

Указывается, что Еврокомиссия призвала правительство Сербии тщательнее проверять на вопросы безопасности заявки россиян на получение их гражданства. Примечательно, что хотя Сербия и не входит в Евросоюз, но пользуется безвизовым доступом в Шенгенскую зону.

"Предоставление гражданам России права безвизового въезда в ЕС путем назначения им гражданства Сербии создает потенциальные риски для безопасности ЕС", - указывается в отчете Еврокомиссии относительно прогресса Сербии на пути в ЕС.

Приводятся данные, что с 2022 года до марта 2025-го власти Сербии в особом порядке предоставили гражданство более 200 гражданам России якобы "за заслуги перед страной", среди которых есть российские политики, работники предприятий, где изготавливают ядерное оружие и тому подобное.

Помощь Украине от Венгрии и Сербии

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не защищает Венгрию ни от кого и ни от чего. По словам Орбана, его страна не просила об этом и никогда не будет этого делать. Он добавил, что безопасность Венгрии гарантируется их национальными оборонными возможностями и НАТО. Орбан подчеркнул, что Венгрия предоставила Украине гуманитарную помощь на сумму около 200 миллионов евро, а также поставляет газ и электроэнергию.

Также мы писали, что президент Сербии Александар Вучич опроверг предположение, что связи его страны с Россией могут угрожать кому-то в Европе. По словам Вучича, его страна является крупным производителем боеприпасов и готова поставлять их в Европу. При этом, президент Сербии намекнул, что не будет против, если страны Европы будут покупать боеприпасы у них, а затем передавать оружие Украине.

