7 ноября в большинстве регионов Украины вынужденно будут применяться меры ограничения потребления, сообщает "Укрэнерго". Причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Время и объем применения ограничений:

с 08:00 до 21:00 - объемом от 0.5 до 1.5 очереди;

с 08:00 до 22:00 - для промышленных потребителей.

В Telegram "Укрэнерго" отметили, что время и объем применения ограничений могут меняться. Также компания призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно.

Российские атаки по энергетике Украины

С начала осени Россия активизировала атаки на украинскую энергетику. В частности, 4 ноября захватчики нанесли новые удары по энергетической инфраструктуре Одесской области, в результате которых часть потребителей остались без электроэнергии.

6 ноября, Россия снова ударила по угольным шахтам в Днепропетровской области. В результате удара восемь шахт были обесточены, а под землей в момент атаки находились тысячи горняков.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко отмечал, что тактика ударов РФ по украинской энергосистеме изменилась - оккупанты пытаются довести ее до непригодного состояния.

