Вышел первый официальный тизер биографического фильма "Майкл", который расскажет историю короля поп-музыки Майкла Джексона. Главную роль сыграл родной племянник легендарного артиста.

Как сообщает Variety, режиссером ленты стал Антуан Фукуа, а исполнителем главной роли Джафар Джексон. Также в фильме сыграли Кендрик Сэмпсон, Майлз Теллер, Колман Доминго, Ниа Лонг, Джессика Сула, Лоренц Тейт, Лора Харриер и Кэт Грэм.

Минутный ролик начинается с кадров из студии, где Джексон находится вместе со своим наставником Куинси Джонсом.

"Я знаю, что ты долго этого ждал. Треки написаны, песни готовы. Начнем с начала", - говорит легендарный продюсер.

Тизер содержит отрывки из детства Майкла, его культовых выступлений и музыкальных клипов. В частности, можно заметить кадры, которые повторяют легендарный клип "Thriller".

"Майкл" - это кинематографическое изображение жизни и наследия одного из самых влиятельных артистов, которых когда-либо знал мир. Фильм рассказывает историю жизни Майкла Джексона вне музыки, прослеживая его путь от открытия его необычайного таланта до артиста-провидца. Фильм дает зрителям возможность увидеть Майкла Джексона вблизи, как никогда раньше. Именно здесь начинается его история", - говорится в описании тизера.

Как сообщалось ранее, премьера байопика была перенесена с октября 2025-го на апрель 2026 года.

К слову, ровно год назад, 4 ноября, не стало музыкального продюсера альбомов Майкла Джексона, Куинси Джонса.

