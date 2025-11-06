Россияне почти не используют технику в районе Константиновки.

Россия уже длительное время использует тактику просачивания в районе Константиновки. Об этом в эфире Radio NV рассказал офицер 12-й бригады Азов с позывным "Культура".

"Они пытаются малыми группами использовать межпозиционное пространство, чтобы просачиваться и в дальнейшем накапливаться. То есть задача таких малых групп даже не вступать в какие-то контакты, это нельзя назвать какой-то ДРГ группой. Это больше просто просачивание для дальнейшего накопления", - сказал военный.

Он добавил, что для таких наступлений РФ почти не использует технику, на которую Силам обороны было проще реагировать.

Видео дня

"Потому что они более заметны. И несколько FPV решали этот вопрос. А найти и уничтожить малую пехоту группу значительно сложнее... Противодействие этому одно и то же. Когда наши разведчики замечают такие действия противника, туда прежде всего влетает расчет FPV. Если ему удается забежать в какой-то подвал, то в дальнейшем он также уничтожается FPV-дронами. А если и это не удается сделать, то это зачистка непосредственно", - добавил "Культура".

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее аналитики DeepState сообщали о продвижении РФ сразу на ряде направлений. В частности россияне захватили населенный пункт Павловку в Запорожской области и продвинулись вблизи Балагана, Удачного, Ступочков, в Плавнях, Приморском и Успеновке.

В то же время в пресс-службе Сил обороны юга Украины опровергают информацию аналитиков DeepState о продвижении РФ в Днепропетровской и Запорожской областях. Сообщается, что в районе населенного пункта Павловка продолжаются бои, а украинские защитники держат там оборону.

Между тем аналитики из Института изучения войны сообщают об успехах Сил обороны в районе Доброполья на Покровском направлении. В то же время в самом Покровске россияне продолжают получать локальные успехи, отмечают эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: