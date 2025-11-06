На инцидент отреагировала языковой омбудсмен Украины.

В Днепре пассажирка нецензурно обругала водителя такси из-за того, что он общался с ней на украинском языке. При этом женщина заявляла, что является волонтером и "помогает ВСУ". Видео инцидента опубликовано в соцсети Facebook.

На видео пассажирка требует от водителя общаться с ней не на украинском языке, а на русском.

"Я не хочу сейчас общаться на украинском. Это началось после этого дибилизма. А я, между прочим, - волонтер. И я помогаю ВСУ. Не надо сейчас на украинском разговаривать", - заявила женщина.

После того, как водитель продолжил общаться на украинском, пассажирка начала нецензурной бранью высказываться в адрес государственного языка и в адрес таксиста.

"Не надо мне хамить на вашем языке", - воскликнула женщина и обозвала таксиста несколькими оскорбительными эпитетами, а также назвала "Бандерой".

Этот инцидент получил огласку в Сети, поэтому на него отреагировала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская. Она в частности отметила, что водители такси и другие работники сферы обслуживания не обязаны пользоваться другим языком, кроме государственного. Омбудсмен отметила, что согласно статье 36 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", во всех видах пассажирского транспорта украинский является языком обслуживания пассажиров.

"Только по просьбе пассажира индивидуальное обслуживание может осуществляться на другом языке, если это приемлемо для обеих сторон. Это правило распространяется не только на транспорт, но и на всю сферу обслуживания", - подчеркнула она.

Ивановская также сослалась на решение Конституционного Суда Украины от 14 июля 2021 года, в котором было признано, что гражданин Украины не имеет обязанности владеть другим языком, кроме государственного.

Уполномоченная поблагодарила водителя такси из Днепра за неукоснительное соблюдение норм языкового закона, языковую стойкость и непоколебимую гражданскую позицию.

Скандалы из-за языка в Украине

Как сообщал УНИАН, год назад в одном из кафе Киева мужчины напали на девушку после того, как она сделала им замечание из-за использования русского языка. По словам девушки, ее просьба была вежливой, а вот реакция - крайне агрессивной.

А до этого в Одессе с публичного мероприятия выгнали девушку, которая настаивала, чтобы русскоязычный спикер говорил на украинском, потому что она "не понимает" русский.

