Выпущенный этой осенью iPhone 17 Pro Max уступил раритетным моделям с компактным дисплеем.

Разработчики бенчмарка AnTuTu поделилась свежим рейтингом "лучших из лучших" устройств под управлением iOS/iPadOS. Он интересен тем, что не привязан к техническим параметрам – эти аппараты отбирались на основе впечатлений реальных пользователей.

Если смотреть только на смартфоны, то самые высокие оценки по этому параметру от пользователей получил старенький iPhone 12 Mini, который продается с сентября 2020-го. Девайс набрал 95,7%.

Сразу за ним идет iPhone SE (2020), который предоставляет доступ к экосистеме Apple по доступной цене. Им довольны 95,02% пользователей. Третье место у iPhone 17 Pro Max – это самая новая модель из списка. Им довольны 94,82% владельцев.

Из других моделей iPhone в рейтинге присутствуют iPhone 8 и iPhone 16. Эксперты отметили тенденцию: многие пользователи, очевидно, до сих пор не могут смириться с модой на большие экраны, поэтому все больше и больше симпатизируют компактным моделям.

Безусловным же лидером стал iPad Air 4, который получил 96,88% положительных отзывов. Этот доступный планшет вышел еще в 2020, но люди продолжают им пользоваться и оставлять положительные отзывы. Остальные устройства набрали от 94,91% до 92,89% симпатий.

Bloomberg рассказывал, что Apple готовит юбилейное обновление iPhone на свое 50-ти летие. Главным событием станет выпуск складного iPhone, который станет частью серии iPhone 18.

Меж тем в сети уже появились возможные цвета iPhone 18 Pro. По слухам, Apple впервые полностью откажется от темных вариантов корпуса, сделав ставку на яркие и теплые тона.

