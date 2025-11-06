По словам Рыженко, в России ядерные боеприпасы могут храниться в течение 25 лет, затем их следует утилизировать.

Ядерные боеприпасы имеют ограниченный ресурс использования, после чего их нужно утилизировать, рассказал капитан 1 ранга запаса ВМС Андрей Рыженко в эфире Киев24.

В частности, эксперт пояснил, что в США ядерные боеприпасы могут храниться десятилетиями, тогда как в России - 25 лет.

"Ядерные боеприпасы в США могут храниться достаточно длительное время - десятилетия, а в Советском Союзе, сейчас Российская Федерация, такие боеприпасы должны быть использованы в течение 25 лет, после чего должна быть их утилизация или переработка", - пояснил Рыженко.

Рыженко добавил, что хотя Россия и имеет большую территорию, где можно провести утилизацию, но средства могут составлять главную проблему в этом вопросе.

"Хотя территория в России большая и есть, где спрятать эти ядерные боеприпасы, но для того, чтобы это сделать, надо иметь определенный уровень развития экономики", - пояснил эксперт.

Также, по его мнению, потребность в технологиях делает эту задачу сложной для России.

Ранее УНИАН сообщал, что геофизик и автор более 200 научных статей Скотт Л. Монтгомери в материале Forbes отметил, что спустя более чем 30 лет после окончания "Холодной войны" риск применения ядерного оружия является очень большим. Монтгомери напомнил, что в 1980-х годах арсеналы США и СССР вместе насчитывали более 70 000 ядерных боеголовок. Он привел данные, что во времена правления кремлевского диктатора количество тактического оружия дошло до отметки в 2000 единиц. По словам Монтгомери, это примерно в 10 раз превышает количество, которым сейчас располагают США.

Также мы писали, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приступила к серийному производству системы "Орешник". Также он заявил, что "Буревестник" якобы превзошел все известные в мире ракетные системы, если сравнивать их по дальности полета. Он отметил, что технологии "Буревестника" и "Посейдона" помогут при создании перспективной станции на Луне. Также, по словам Путина, в "Буревестнике" и "Посейдоне" используются только отечественные материалы.

