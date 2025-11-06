Если холодные батареи, теплоснабжающая компания может провести перерасчет по собственной инициативе.

Отопительный сезон только недавно начался, но некоторым потребителям уже пришли несоизмеримые платежки за предоставленные услуги.

Так, ложные платежки получили некоторые потребители на Харьковщине. Местные жители рассказали изданию KHARKIV Today, что начисления были за полный месяц, кто-то получил платежку на 1200 гривень в месяц, а кто-то - почти на 2000 гривень. В КП "Змиев-тепло" объяснили проблему техническим сбоем.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии УНИАН рекомендует всем потребителям, которые считают полученные платежки несправедливыми, сразу обращаться с жалобой в Госпродпотребслужбу, поскольку большинству потребителей, по его мнению, будет сложно самостоятельно разобраться в правомерности начислений.

"Как показала практика, а я сделал запрос на все Госпродпотребслужбы, более 60% жалоб удовлетворяется. В некоторых городах 80% жалоб на теплоснабжение, на ЖЭКи, водоканалы удовлетворяется", - отметил Попенко, добавив, что жалобы касаются как качества предоставляемых услуг, так и платежек.

Платежки за едва теплые батареи

Также украинцы переживают, начислят ли им полные платежки за едва теплые батареи, и что делать в таком случае. Олег Попенко отмечает, что обжаловать платежки в таком случае будет крайне сложно.

Он отмечает, что теплоснабжающая компания отвечает за температуру теплоносителя до входа в дом. Эксперт объяснил:

"Далее за температуру теплоносителя отвечают совладельцы, а все потери - это потери совладельцев многоквартирного дома. Поэтому здесь выставить какие-то претензии относительно предоставления услуг особенно теплоснабжения будет практически невозможно ... То есть, если в вашей квартире условно 16 градусов это исключительно ваши проблемы".

Он привел пример жалобы на одного из столичных теплопоставщиков - ООО "Еврореконструкция".

"А "Еврореконструкция говорит: а какие претензии? Мы до входа в сети подавали теплоноситель необходимого качества и температуры. А трубы дырявые. Это проблема "Киевтеплоэнерго". А "Киевтеплоэнерго" говорит, что я не несу ответственности за поставки теплоносителя в многоквартирные дома, я предоставляю услуги доставку теплоносителя. У меня все по правилам и потери нормированы... Люди остаются один на один со своими проблемами", - отметил эксперт, добавив, что теплоснабжающая компания может по собственной инициативе провести перерасчет.

В то же время он добавил, что потребители имеют право требовать от теплоснабжающей компании осуществить перерасчет за неправильные начисления. Например, когда тепловики начисляют оплату за отопление без учета квадратуры многоквартирного дома.

Отопительный сезон 2025-2026 годов

Как сообщал УНИАН, во время встречи с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отопительный сезон в Украине стартует 28 октября.

Ранее глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что украинцы увеличили нагрузку на энергосистему на 20% с начала октября из-за отсутствия теплоснабжения и вынужденного обогрева электроприборами.

