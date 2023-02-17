К 1 мая у Украины будет так называемое "оружие победы" - танки, бронетранспортеры, артиллерия, дальнобойные ракеты и авиация, прогнозирует эксперт.

Президент РФ Владимир Путин сейчас изо всех сил старается использовать последнюю возможность для наступления. Уже к 1 мая у Украины будет так называемое "оружие победы", и Россия потерпит катастрофическое поражение.

"Примерно к 1 мая у Украины будет так называемое "оружие победы" - танки, бронетранспортеры, артиллерия, стреляющая на 160, а, может быть, и на 320 километров. Тема о ракетах ATACMS немножко зашла в тень, потому что частично она решена ракетами GLSDB, которые расширяют наши возможности до 160 километров. А если говорить об угрозах ударов по Москве, то этот вопрос будет решаться ракетами Storm Shadow. И авиация", - заявив в интервью УНИАН политолог и публицист Андрей Пионтковский

Эксперт прогнозирует крупное катастрофическое поражение России в мае - взятие Мелитополя и окружение крымской группировки, что станет триггером политической концовки в бункере, в котором и без того уже назревает серьезный конфликт:

"Я придаю очень важное значение тому мини-перевороту, который произошел в бункере с 10 на 11 января. Это было первое аппаратное поражение Путина за 23 года у власти. И генералы, которые почувствовали вкус победы над Путиным в очень серьезном для себя вопросе, уже изменили соотношение сил в бункере. Я уверен, что генералитет, как военные профессионалы с самого начала выступали против этой авантюры… В любом фашистском режиме конфликт между генералитетом и фюрером неизбежен. Кто-то должен другого назвать виновным и тем самым приговорить к смерти. Они же понимают, что он хотел с ними сделать всеми этими нападками. Он их вел к такому же сценарию, как Сталин, расстрелявший 50 генералов в июле 41-го. Они это не забыли и этот процесс в удобный момент развернут в обратную сторону".

Ракеты GLSDB для Украины - что сообщалось

Как писал УНИАН, высокоточные дальнобойные ракеты GLSDB вошли в новый пакет помощи США.

По словам представителя Пентагона, бригадного генерала Патрика Райдера, Украина самостоятельно будет решать, как использовать эти ракеты.

GLSDB - комбинация ракеты и бомбы, оружие, созданное компаниями Boeing и Saab Group. Компании модифицировали бомбу малого диаметра GBU-39 компании Boeing, добавив ракетный двигатель.