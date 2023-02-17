Андрей Пионтковский: К 1 мая у Украины будет "оружие победы", РФ потерпит катастрофическое поражение

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН дал прогноз событий в Украине на ближайшие недели, рассказал, к чему готовится Кадыров, играя на публику, а также выразил уверенность, что после победы Украина станет не только ведущим членом НАТО, но и будет составлять правила нового миропорядка.

Начнем с вялой интриги бункерной моли. Путин грозится выступить перед Генеральным Собранием и на концерте, посвященном годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Мнения путиноведов разделились. Одни говорят, что уже давно не стоит обращать внимание на то, что он произносит, другие – что все-таки есть вероятность того, что он может объявить и полную мобилизацию, и новое большое наступление. Как вы считаете, стоит ли всерьез относиться к будущему спичу Путина и что он может такого сказать?

Я буду наблюдать этот спич. Он покажет равнодействующую реакцию на происходящие события, на попытку наступления России.

Март и апрель совпадают с весенней распутицей, активность будет с обеих сторон. Поэтому Путин так и старается использовать окно возможностей до марта. Последнюю возможность для наступления, которое, как я полагаю, в отчете для него ограничится взятием части Бахмута.

К маю наши союзники передадут оружие, о котором говорит Залужный: "Я стою в 84 километрах от Мелитополя, и я готов пройти этот путь, для этого мне нужно...". Ему дали гораздо больше.

Пусть и с запозданием. Было бы хорошо, если бы этот набор для победы был у нас в ноябре-декабре 2022 года. Тем не менее, он будет.

Есть еще вторая задача, кроме победы. Нужно еще прекратить расстрелы украинских городов. Здесь Запад цепляется за одно ограничение, которое он накладывает на себя и на нас. Резников сказал, что Запад нам дает дальнобойные ракеты и авиацию, но с условием не наносить полученным нам от союзников оружием ударов по российской территории. То есть позиция Запада – наносите сколько угодно ударов по российской территории своим оружием, что показывают, например, удары по "Энгельсу", и никаких вопросов относительно Крыма. Вот это ограничение Запад пока сохраняет.

Добавлю, что есть наиболее продвинутые наши союзники. Великобритания, Польша. Переговоры Зеленского в ООН показывают, что Великобритания с помощью Польши готова дать ракеты Storm Shadow, их дальность – до 1 тысячи километров. Наличие такой ракеты послужит сдерживающим фактором для русских. Украина может заявить, что на любой последующий удар мы ответим ударом по объектам "двойного назначения" РФ – энергетической или логистической структуре. Это серьезно изменит ситуацию.

Если говорить о ракетах Storm Shadow, то вы были одним из первых, кто вообще завел о них речь, и вы призывали Британию передать их Украине. Тогда это казалось фантастикой. Но фантастикой нам когда-то и передача HIMARS казалась. Как вы считаете, Британия может стать флагманом поставок дальнобойных ракет? И может ли Запад изменить свое решение и дать неформальное "добро" на их применение не только по оккупированным территориям, но и по военной инфраструктуре в глубоком тылу?

Британия может сделать это самостоятельно. Это независимое великое государство. Помните, Борис Джонсон еще в марте-апреле прошлого года, в очень тяжелое время, когда помощи было меньше, он, раздраженный этими ограничениями НАТО, заявил о понятии "коалиции желающих". И почему я упоминаю Польшу. Storm Shadow – это же крылатые ракеты воздушного базирования, значит, нужны самолеты. И я знаю, что поляки и англичане работали над оснащением узлами для крепления этих ракет истребителей МиГ-29, которые Польша вот-вот передаст Украине. Но выяснилось, что все-таки эффективнее будут современные самолеты – американские F-16 или британские Typhoon.

И не нужно забывать, что украинский военно-промышленный комплекс тоже не сидит, сложа руки. У нас есть разработки нескольких видов дронов, которые летают на приличное расстояние. Так что, России стоит приготовиться.

Она и готовится. Вы же видели кран, тащащий на крышу Генерального штаба ЗРПК "Панцирь".

КАДЫРОВ СОЗДАЕТ АРМИЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕЗАВИСИМОСТИ ЧЕЧНИ

Хотел с вами обсудить последнее заявление Кадырова. Он долго держал паузу, вышел и наговорил кучу пропутинского бреда – что собрался захватывать Харьков и Одессу, что цели "СВО" может лично выполнить до конца года. Но с другой стороны – недавно Кадырову присвоили звание "отца народа", внесли изменения в Конституцию. Вот это уже выглядит как откровенная насмешка над Путиным. Хочется понять, Кадыров на сегодняшний день все еще с Путиным или уже старается максимально от него отстраниться и начинает свою собственную игру?

Кадыров всегда был самим собой, как лидер независимого чеченского государства. В обращениях к своему народу он дал понять, что Россия проиграла войну в Чечне и выплачивает громадную дань. За это он обозначает лояльность к Кремлю. Но он же не ведет себя как руководитель какого-то региона России. Он – руководитель независимого государства, находящийся в какой-то личной унии с Путиным из тактического соображения.

Особенно откровенным было недавнее заявление Кадырова. Еще более откровенное, чем вот это провозглашение его "отцом нации". На первый взгляд, оно обращено к Западу и даже к Украине, но на самом деле оно обращено к чеченцам. У Кадырова много врагов в Чечне, не все были довольны сделкой, которую он заключил с Путиным. Почитайте, что он там говорит: "Мы сражались за независимость Ичкерии, мы героически сражались с империей, но нас не поддержал Запад и украинцы не поддержали, поэтому мы вынуждены были заключить соглашение". И дальше он перечисляет все громадные экономические преференции, которые получил. Наверное, в оригинале это произносилось на чеченском языке. По сути он сказал: "Да, я договорился сотрудничать с Путиным, но, посмотрите, сколько я заставил русских собак за это платить".

С самого начала войны Кадыров использует возможности для создания собственной армии. Как Пригожин и другие создают ЧВК, их уже 27. Все эти структуры, их хозяева и лидеры думают не о войне с Украиной. Они понимают, что война с Украиной проиграна. И для войны с Украиной не нужно 27 ЧВК. Основной принцип войны – это единоначалие. Пригожин и другие готовятся к будущей мафиозной войне внутри России, когда после поражения путинский клан потеряет власть и останутся бесхозными громадные триллионы активов собственности. А Кадыров создает армию для защиты независимости Чечни, для защиты от атак русских силовиков. Они же все ненавидят Кадырова. Поэтому у него будет две военные проблемы – отстоять Чечню от попыток снова ее покорить силовиками и удержать власть в Чечне, где много смертников.

Кадыров уже давно решает свои внутренние задачи. Все остальное – пиар, работа на то, чтобы получать больше оружия от Генерального штаба РФ для своей личной армии.

Поговаривают, что Путин прекрасно знает об этих планах Кадырова и даже соблазнял его царством покрупнее, чуть ли не Кремлем. Как вы считаете, такой вариант возможен?

Я помню, в начале войны обсуждалась немедленная возможность занятия им какой-то крупной должности – руководителя Нацгвардии или замминистра обороны, и что он мог быть даже наследником Путина в перспективе. Но Кадыров прекрасно понимает, что, если он уедет в Москву и займет должность, на следующий день его пристрелят. Он на такое никогда не купится, в Москву никогда не переедет. Он действует и ведет себя как глава независимой Ичкерии, который в этой войне хочет отстоять ее независимость и сохранить в ней свою личную власть.

Если смотреть по регионам, только Кадыров сейчас готовит плацдарм для отделения? Или вы видите подобные настроения и у других глав?

Половина из 27 ЧВК – региональные, созданные губернаторами под лозунгами территориальной обороны. Это еще можно понять в Белгороде, но от кого территориальная оборона в Хабаровске? Я бы не сказал, что они идут столь далеко в своих планах. Они создают "территориальные обороны" для послепутинской мафиозной войны в России. Мы же знаем российскую систему: губернатор – олигарх, мультимиллиардер, владелец собственности в своем регионе. Ему нужна армия для ее сохранения и, может быть, для расширения. После того, как война будет проиграна, когда Украина выйдет на границу 91-го года, по ту сторону границы останется громадная страна, в которую никто не полезет. Ни Запад, ни, думаю, у Украины нет таких желаний. И там развернется классическая русская смута. Для этого и готовятся 27 частных армий. Какие из них пойдут достаточно далеко для того, чтобы отделиться от этой новой России… одну я могу назвать, это Чечня.

БЕЗ АРМИИ УКРАИНЫ НЕВОЗМОЖНО ЗАЩИТИТЬ НАТО

Как надолго смута может охватить Россию? И какого масштаба эта катастрофа для страны?

Вы знаете, меня это мало интересует. Первая задача – победа Украины и вторая, которая сформулирована в плане Зеленского, – обеспечение условий безопасности на послевоенный период. Я думаю, нам стоит об этом думать. А это, в общем-то, ясно. Достаточно достигнуть консенсуса на Западе. Победоносная Украина естественно будет немедленно принята в НАТО. И не потому что будет оказана любезность, а потому что сама постановка вопроса о членстве Украины в НАТО кардинально изменилась. Раньше это были гарантии безопасности Украины, а сейчас все видят, что Украина – гарантия безопасности западной Европы. Это поняли на Западе. Это понял и выдающийся мыслитель Киссинджер, который боролся против расширения НАТО, за нейтральный статус Украины, за финляндизацию. И он сказал: "Я делал это, потому что думал, что это предотвратит войну. А оказалось, что как раз это и привело к войне".

НАТО может превратить Украину в свой европейский форпост, да?

Естественно. Тот же Киссинджер очень точно по этому поводу раскрылся. Он сказал, что самый главный геополитический итог 22 года – это появление на карте мира великой державы с самой большой и эффективной армией. Это понимают на Западе. То есть вопрос сейчас стоит уже не о том, что НАТО будет защищать беззащитную Украину. А о том, что без армии Украины невозможно защитить НАТО.

На Западе с ужасом понимают, что сейчас было бы, если бы прогнозы американской разведки о том, что Украина падет за пять дней, осуществились. Путин в военном триумфе вышел бы на границу Польши, Балтии, и повторил бы свой ультиматум 15 декабря: собирайте манатки – убирайтесь вон. И я не уверен смогло бы вот то НАТО, которым оно было в декабре 2021 года, отстоять. А сейчас все ясно, у них есть сильнейшая армия Украины, которая защищает их. А их задача – вооружить ее самым современным оружием.

Как скоро Украина может стать членом НАТО? Насколько быстрым будет этот путь?

Это уже не имеет значения. Украина будет де-факто ведущим членом НАТО.

ЭТО ЧЕТВЕРТАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, ПОБЕДИТЕЛИ ОЧЕВИДНЫ

Во время европейского турне Зеленского мы увидели, что Украина уже и член Евросоюза. Вам так не показалось?

Да, естественно, авторитет Украины колоссальный. Этот визит был триумфальным.

Мы увидим много. Это будет целая неделя Украины. Европейская конференция по безопасности, важнейшая. Трое организаторов, впервые не пригласили представителей России и Беларуси, а пригласили оппозиционных деятелей. Визит Байдена в Европу. Он едет в Европу демонстративно встретиться с Зеленским в день выступления Путина перед Федеральным Собранием.

Байден еще 8 февраля в своем обращении к Конгрессу сказал, что сегодняшняя война решает судьбу 21-го века. Этот уровень понимания непросто был достигнут Западом, благодаря усилиям украинской дипломатии и, прежде всего, благодаря Вооруженным силам Украины. Еще летом 2022-го самым распространенным дискурсом в Вашингтоне был: "Да, конечно, украинцы – молодцы, героически сражаются, но ведь они никогда не смогут победить русских, стоит ли нам столько тратить на вооружение, может, надо бы договориться о прекращении войны?". Собственно, с этими идеями 16 июня в Киев приехали три лидера европейских стран. Сейчас уже никто не смеет открыть рот с такими предложениями, за исключением маргиналов и путинских агентов. Все изменилось.

На предстоящей неделе мы увидим массу новых свидетельств новой решимости Запада. В том числе, я думаю, она найдет свое выражение и в снятии последних ограничений и табу по вооружению, которые Запад на себя еще накладывает.

Украина набрала политический вес, мы не просто заметны на мировой политической сцене, мы одни из лидеров на сегодняшний день. Насколько сложно будет удержать это лидерство после войны и получится ли? Что для этого нужно?

Это четвертая мировая война. Третьей была холодная. После каждой мировой войны устанавливается новая система международных отношений и безопасности. После наполеоновских войн это было на Венском конгрессе. После Первой мировой войны – на Версальском, после Второй мировой – в Потсдаме. И эту систему устанавливают державы-победительницы. А три самые крупные державы-победительницы в этой войне очевидны – Украина, Великобритания и США. Место в системе международных отношений и безопасности достигается на поле боя. И эту задачу Украина уже выполнила, именно так она будет восприниматься.

И составлять правила нового миропорядка Украина будет наравне со своими партнерами, правильно я вас понял?

Украина будет решать, а нужно ли НАТО такой член, как Венгрия?

Эта война все покажет. Все новые системы формируются по итогам войны, которую Украина выигрывает, причем выигрывает героически.

В Кремле и Путин лично уже понимают, что война проиграна и поэтому, похоже, что они решили себе придумать маленькую победоносную войну. Я говорю о Молдове. Все началось с интервью Лаврова, в котором он даже не завуалированно говорил о том, что следующей жертвой агрессии будет Молдова. Зеленский передал перехват украинской разведки, и даже Майя Санду подтвердила, что в стране готовился государственный переворот. Зачем это Кремлю сегодня? Сместить акценты от провала в Украине? Нашли себе новую жертву?

Как бы безумным это не казалось. Если подумать, что они могут сделать в Молдове? Для этого они сначала должны взять Николаев, Одессу, Приднестровье. Ну, может быть, пустят туда каких-то диверсантов заколотить одно государственное здание.

У них на повестке дня – 20-21 февраля. Что говорить Путину на собрании, что говорить на митинге с так называемым народом? Взятием нескольких домов в Бахмуте ему не отделаться. Приходится выдумывать.

Я не исключаю самого худшего. Не в том смысле, что это какие-то реальные угрозы, а худшего для той же России. Что он будет повторять те же нарративы, что "эта война священная", "угроза экзистенциальная", "победить мы не можем", "нам не нужен мир без России", "мы – в рай, а они просто сдохнут".

ВЗЯТИЕ МЕЛИТОПОЛЯ СТАНЕТ ТРИГГЕРОМ ГЛУБОЧАЙШЕГО КРИЗИСА В МОСКВЕ

Ваши прогнозы очень часто сбываются. Исходя из всего вышесказанного, какими вы видите весну и лето 2023-го?

Примерно к 1 мая у Украины будет так называемое "оружие победы" – танки, бронетранспортеры, артиллерия, стреляющая на 160, а, может быть, и на 320 километров. Тема о ракетах ATACMS немножко зашла в тень, потому что частично она решена ракетами GLSDB, которые расширяют наши возможности до 160 километров. А если говорить об угрозах ударов по Москве, то этот вопрос будет решаться ракетами Storm Shadow. И авиация.

А как будет продвигаться процесс коллапса российского режима, мне тоже ясен. Взятие Мелитополя станет триггером глубочайшего кризиса в Москве.

Я придаю очень важное значение тому мини-перевороту, который произошел в бункере с 10 на 11 января. Это было первое аппаратное поражение Путина за 23 года у власти. И генералы, которые почувствовали вкус победы над Путиным в очень серьезном для себя вопросе, уже изменили соотношение сил в бункере. Я уверен, что генералитет, как военные профессионалы с самого начала выступали против этой авантюры. Неслучайным было за две недели до войны обращение генерала Ивашова и статьи с полковника Ходаренка "Прогнозы кровожадных политологов", где он разоблачил все эти планы, статья оказалась пророческая.

Крупное, катастрофическое поражение – взятие Мелитополя и окружение крымской группировки – станет триггером политической концовки в бункере. Так я вижу события мая.

Может, этот вкус победы заставит их присмотреться к шее Путина или к темечку.

В любом фашистском режиме конфликт между генералитетом и фюрером неизбежен. Кто-то должен другого назвать виновным и тем самым приговорить к смерти. Они же понимают, что он хотел с ними сделать всеми этими нападками. Он их вел к такому же сценарию, как Сталин, расстрелявший 50 генералов в июле 41-го. Они это не забыли и этот процесс в удобный момент развернут в обратную сторону.

Катерина Шварц, Алексей Лихман