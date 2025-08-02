Прогноз магнитных бурь на 2 августа 2025

2 августа на Земле ожидается спокойная магнитная обстановка.

Прогноз от SpaceWeatherLive подтверждает: К-индекс не превысит 3 единиц, а магнитная буря начинается только с уровня 5 и выше. Таким образом, 2 августа геомагнитная обстановка будет тихой, и поводов для беспокойства нет.

Метеочувствительные люди могут чувствовать себя спокойно, но при необходимости всё же стоит следить за прогнозами — иногда условия в космосе могут меняться внезапно.

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Британская служба Geomag также сообщает, что в течение дня магнитное поле останется в норме - уровень активности преимущественно будет низким. Возможно, в течение суток произойдут небольшие колебания, но они не повлияют на самочувствие большинства людей.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури - это всплески активности в магнитном поле Земли, вызванные выбросами энергии с Солнца. Когда потоки солнечного ветра достигают Земли, они могут нарушать стабильность магнитосферы. Такие возмущения и называют магнитными бурями.

Они могут влиять не только на технику - связь, навигацию, работу спутников, - но и на здоровье. У метеочувствительных людей в такие дни чаще возникают головные боли, слабость, раздражительность, перепады давления.

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