Вашингтон уже в следующем пакете военной помощи может объявить о поставке дальнобойных ракет. Ожидается, что это произойдет уже в конце этой недели.
По информации издания The Wall Street Journal, официальный анонс пакета военной помощи от США состоится в пятницу, 3 февраля.
При этом указано, что дальнобойные ракеты поставят в Украину в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Отмечается, что вооружение, поставляемое в рамках этой инициативы, доставляется в Украину дольше, чем оружие и оборудование с американских складов.
Стоит отметить, что ракеты GLSDB могут бить на 150 километров, что больше, чем у других ракет, которые получила Украине. Такие снаряды используются для РСЗО HIMARS.
Дальнобойные ракеты для Украины - что известно
Украина неоднократно призывала Запад передать ВСУ дальнобойные ракеты, чтобы бить по скоплениям войск РФ в тылу. Американские военные согласны, что ATACMS к HIMARS необходимы для деоккупации временно захваченных россиянами территорий, в частности, украинского Крыма.
В то же время в США просьбы постоянно отвергают, опасаясь эскалации на фронте. Кроме того, в США и странах Европы стали звучать негативные заявления относительно передовой авиации.
31 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет активные переговоры о разблокировании решений по предоставлению Вооруженным силам реактивных истребителей и дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.