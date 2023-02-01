Отмечается, что ракеты GLSDB могут бить на 150 километров.

Вашингтон уже в следующем пакете военной помощи может объявить о поставке дальнобойных ракет. Ожидается, что это произойдет уже в конце этой недели.

По информации издания The Wall Street Journal, официальный анонс пакета военной помощи от США состоится в пятницу, 3 февраля.

При этом указано, что дальнобойные ракеты поставят в Украину в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Отмечается, что вооружение, поставляемое в рамках этой инициативы, доставляется в Украину дольше, чем оружие и оборудование с американских складов.

Видео дня

Стоит отметить, что ракеты GLSDB могут бить на 150 километров, что больше, чем у других ракет, которые получила Украине. Такие снаряды используются для РСЗО HIMARS.

Дальнобойные ракеты для Украины - что известно

Украина неоднократно призывала Запад передать ВСУ дальнобойные ракеты, чтобы бить по скоплениям войск РФ в тылу. Американские военные согласны, что ATACMS к HIMARS необходимы для деоккупации временно захваченных россиянами территорий, в частности, украинского Крыма.

В то же время в США просьбы постоянно отвергают, опасаясь эскалации на фронте. Кроме того, в США и странах Европы стали звучать негативные заявления относительно передовой авиации.

31 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет активные переговоры о разблокировании решений по предоставлению Вооруженным силам реактивных истребителей и дальнобойных ракет, которые могут поражать цели на расстоянии до 300 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: