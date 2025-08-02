Также в сети сообщают о прилете по в/ч в Феодосии.

Этой ночью Россию массированно атаковали беспилотники, сообщалось о прилетах и пожарах в нескольких регионах, в частности, под ударом оказались два нефтеперерабатывающих завода.

В Рязани, по сообщениям пабликов, атакован нефтеперерабатывающий завод. В телеграм-каналах публикуют видео очевидцев, где виден столб огня.

При этом власти региона подтвердили сам факт атаки беспилотников. В частности, губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что "обломки попали на территорию предприятия, последствия устраняются".

Видео дня

В Самарской области после прилета мощно горит Новокуйбышевский НПЗ. На видео, опубликованных в мониторинговых каналах, видно, как после удара по заводу поднимается столб огня и дыма. Тг-канал Exilenova+ утверждает, что была поражена установка ЭЛОУ АВТ-11.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил удар беспилотников.

"Сегодня утром вражеские БпЛА атаковали одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте работают оперативные службы", – написал он в своем Telegram-канале.

Также, по данным Exilenova+, в Пензе атаковано предприятие "Электроприбор". По данным Shot, над городом было зафиксировано пять взрывов. Этот завод имеет важное значение для военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Его деятельность напрямую связана с оборонным сектором и реализацией государственного оборонного заказа.

В частности, он специализируется на средствах криптозащиты связи и аппаратных решениях для авиации, бронетехники, кораблей и космических аппаратов.

Кроме того, тг-канал "Крымский ветер" сообщает, что в оккупированной Феодосии в Крыму был прилет по территории и рядом, где располагается радиолокационная рота ПВО России (в/ч 66571).

В сети также сообщали о десятках мощных взрывов и пожаре.

Удары по России

В ночь 26 июля дальнобойные дроны СБУ поразили производственные мощности ставропольского радиозавода "Сигнал", который является одним из крупнейших в России производителей радиоэлектроники.

Ранее ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, что удары украинских дронов не направлены на Москву, потому что основные направления ударов - это уникальные предприятия, которые работают на военную мощь агрессора.

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