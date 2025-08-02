Он также подчеркнул, что "США полностью готовы к ядерной войне с Россией".

Президент США Дональд Трамп сделал заявление о возможности переговоров с российским правителем Владимиром Путиным до истечения срока установленного "дедлайна" по урегулированию войны в Украине. Об этом он заявил во время интервью с журналистами.

Один из журналистов спросил, планирует ли президент США провести переговоры с Путиным до завершения установленного срока ультиматума, и Трамп не исключил такой возможности.

"Посмотрим, что будет. Мы планируем провести несколько встреч и посмотрим, что произойдет", - сказал он.

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Другие заявления Трампа

Ранее Трамп заявил, что в течение июля Россия потеряла около 20 тысяч солдат в "нелепой войне с Украиной". Также он заявил, что оккупанты с января 2025 года потеряла 112 500 солдат, тогда как "сильно пострадавшая" Украина — 8000.

Кроме того, Трамп отреагировал на ядерные угрозы бывшего президента Росии Дмитрия Медведева. Он заявил о собственном распоряжении о размещении двух атомных подводных лодках в "соответствующих районах" на случай, если "глупые" и провокационные заявления экс-президента РФ Дмитрия Медведева "окажутся чем-то большим".

Он также подчеркнул, что "США полностью готовы к ядерной войне с Россией".

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