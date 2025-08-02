В нашей стране в сегодняшнюю дату отмечается молодое торжество, и не всем украинцам известно, какой праздник 2 августа 2025 года. Верующие могут посвятить день молитве об излечении душевных ран. Немало поводов для празднования есть и в мире.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
2 августа - дата появления на свет четырех украинских знаменитостей: художника Александра Хмельницкого, поэта Кости Буревия, активиста Евромайдана и героя Небесной Сотни Сергея Нигояна, певицы Натальи Могилевской.
Бывший праздник сегодня в Украине - День Воздушно-десантных войск или День ВДВ, который мы многие годы праздновали по советской традиции. Сейчас это подразделение переименовали на Десантно-штурмовые войска и войска и чтят 21 ноября.
2 августа проводится скорбное событие - День памяти погибших десантников, посвященный всем защитникам Родины, павшим в бою. Традиционно в эту дату приносят цветы к мемориалам в честь героев.
Какой сегодня праздник церковный
В новоюлианском календаре православные христиане величают папу римского Стефана, первого мученика в христианстве. В молитвах святому просят отпустить грехи, помочь пережить горе, отпустить тревоги. Если говорить о том, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, то стоит отметить День Ильи, старозаветного пророка.
Какой сегодня праздник в мире
Некоторые именинники 2 августа заработали мировую славу - например, физик Джон Тиндаль, скульптор Фредерик Бартольди, актеры Питер О`Гуд и Сэм Вортингтон, писательница Исабель Альенде.
Есть многие всемирные праздники сегодня. Наиболее известны День борьбы с алопецией, День блюза, День пони, языческий Праздник Перуна, День памяти цыган-жертв Холокоста.
Также известен 2 августа праздник День близнецов. В честь него двойняшки и тройняшки надевают одинаковые наряды и поздравляют друг друга.
Какой сегодня праздник в народе
У славян существовали приметы на каждый день года, и 2 августа не было исключением. Вот что про него говорили:
- чем лучше уродила рябина, тем холоднее будет январь;
- птицы замолчали - приближается осень;
- если день солнечный, то ближайшие недели будут жаркими;
- стрижи сбиваются в стаи - к дождю, летают поодиночке - к сухой погоде.
Очень удачным сегодня праздник наши предки считали для сбора целебной зелени. Из трав изготовляли Степанов венок и вешали на стену, чтобы все жители дома были здоровы. В полях начинали уборку пшеницы.
Что нельзя делать сегодня
Строго запрещено в праздник сегодня участвовать в конфликтах, тяжело работать, перетруждаться. Украинские верования не советуют рисковать с деньгами и давать их в долг. Также не стоит нарушать Успенский пост употреблением мяса, яиц и молочных продуктов.