Чтобы день 2 августа 2025 года прошел удачно, запомните его главные запреты.

В нашей стране в сегодняшнюю дату отмечается молодое торжество, и не всем украинцам известно, какой праздник 2 августа 2025 года. Верующие могут посвятить день молитве об излечении душевных ран. Немало поводов для празднования есть и в мире.

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Какой сегодня праздник в Украине

2 августа - дата появления на свет четырех украинских знаменитостей: художника Александра Хмельницкого, поэта Кости Буревия, активиста Евромайдана и героя Небесной Сотни Сергея Нигояна, певицы Натальи Могилевской.

Бывший праздник сегодня в Украине - День Воздушно-десантных войск или День ВДВ, который мы многие годы праздновали по советской традиции. Сейчас это подразделение переименовали на Десантно-штурмовые войска и войска и чтят 21 ноября.

2 августа проводится скорбное событие - День памяти погибших десантников, посвященный всем защитникам Родины, павшим в бою. Традиционно в эту дату приносят цветы к мемориалам в честь героев.

Какой сегодня праздник церковный

В новоюлианском календаре православные христиане величают папу римского Стефана, первого мученика в христианстве. В молитвах святому просят отпустить грехи, помочь пережить горе, отпустить тревоги. Если говорить о том, какой сегодня церковный праздник по старому стилю, то стоит отметить День Ильи, старозаветного пророка.

Какой сегодня праздник в мире

Некоторые именинники 2 августа заработали мировую славу - например, физик Джон Тиндаль, скульптор Фредерик Бартольди, актеры Питер О`Гуд и Сэм Вортингтон, писательница Исабель Альенде.

Есть многие всемирные праздники сегодня. Наиболее известны День борьбы с алопецией, День блюза, День пони, языческий Праздник Перуна, День памяти цыган-жертв Холокоста.

Также известен 2 августа праздник День близнецов. В честь него двойняшки и тройняшки надевают одинаковые наряды и поздравляют друг друга.

Какой сегодня праздник в народе

У славян существовали приметы на каждый день года, и 2 августа не было исключением. Вот что про него говорили:

чем лучше уродила рябина, тем холоднее будет январь;

птицы замолчали - приближается осень;

если день солнечный, то ближайшие недели будут жаркими;

стрижи сбиваются в стаи - к дождю, летают поодиночке - к сухой погоде.

Очень удачным сегодня праздник наши предки считали для сбора целебной зелени. Из трав изготовляли Степанов венок и вешали на стену, чтобы все жители дома были здоровы. В полях начинали уборку пшеницы.

Что нельзя делать сегодня

Строго запрещено в праздник сегодня участвовать в конфликтах, тяжело работать, перетруждаться. Украинские верования не советуют рисковать с деньгами и давать их в долг. Также не стоит нарушать Успенский пост употреблением мяса, яиц и молочных продуктов.

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