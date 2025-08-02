Эти снимки демонстрируют повышенную магнитную активность Солнца.

На Солнце заметили повышенную магнитную активность. Новые снимки демонстрируют массивные корональные петли. Об этом пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что снимки этого явления сделал астрофотограф Андреа Ванони. Их опубликовало NASA в разделе "Астрономическое фото дня" за 30 июля 2025 года.

В издании поделились, что корональные петли (массивные дуги горячей плазмы) Солнца имеют важное значение для космической погоды, которая может влиять на технологии и связь на Земле. Журналисты напомнили, что эти явления происходят из-за магнитного поля Солнца, которое служит каналом для плазмы, направляя ее в четкую петлевую форму.

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В издании подчеркнули, что эти петли могут быть огромными, часто охватывая расстояния, достаточные для того, чтобы охватить всю Землю. Иногда повышенная магнитная активность Солнца может длиться несколько дней, что позволяет увидеть корональные петли.

Солнечные протуберанцы, такие как корональные петли, наблюдаемые на изображении, обычно связаны с активными областями Солнца, объяснили в издании. Эти области часто содержат солнечные пятна, которые представляют собой более холодные и темные участки на поверхности звезды.

В издании добавили, что магнитное поле Солнца находится в постоянном состоянии активности, и по мере его эволюции это может приводить к различным явлениям.Корональные петли являются частью продолжающегося солнечного цикла, периода продолжительностью примерно 11 лет, в течение которого магнитная активность Солнца колеблется от солнечного минимума до солнечного максимума.

Когда солнечные протуберанцы разрываются, они могут выбрасывать в космос огромные количества энергии и вещества. Это выброс частиц, известный как корональный выброс массы. Он может распространяться по Солнечной системе и иногда достигать Земли.

В издании напомнили, что корональные выбросы массы могут вызывать сбои в работе спутниковой связи и навигационных систем. С развитием технологий они стали все более ощутимыми для Земли. К счастью, ученые научились более точно следить за активностью Солнца.

Мощная вспышка на Солнце отключила радиосвязь на 5 континентах

Напомним, что 14 мая огненный газовый шар вызвал две мощные вспышки на Солнце. Они привели к отключению коротковолнового радио на пяти континентах.

Проблема затронула некоторые части Северной Америки, Южной Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока.

Прогнозист Шон Даль отметил, что вспышка X2.7 произошла, когда Солнце находилось над Ближним Востоком, вызвав сбои в высокочастотном радиосигнале в регионе примерно на 10 минут в пик бури.

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